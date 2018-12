Sci | Lindsey Vonn | ' Voglio correre un' ultima volta a Lake Louise' Niente ritiro?

Sci alpino - Lindsey Vonn non si ritira al termine della stagione : “Tornerò a gareggiare a Lake Louise” : Lindsey Vonn fa marcia indietro e non si ritirerà al termine della stagione in corso. La statunitense, infatti, ha annunciato sul suo canale YouTube (lanciato proprio oggi) che vorrà nuovamente gareggiare a Lake Louise, la pista prediletta dove ha vinto per ben 18 volte in carriera (14 in discesa libera e 4 in superG). La statunitense quest’anno non aveva potuto partecipare alle gare in terra canadese a causa di un infortunio subito in ...

Sci - infortunio per Lindsey Vonn : salta le gare di Lake Louise : La cattiva: non riuscirò a correre a Lake Louise, che è sempre stata la mia tappa preferita in Coppa del Mondo. Sono distrutta dal fatto di non riuscire ad esserci quest'anno. Sono a terra, ma non ...

Sci - infortunio per Lindsey Vonn : “non potrò gareggiare a Lake Louise” : Lindsey Vonn ha rivelato che sarà costretta a saltare la gara di Lake Louise dopo l’infortunio al ginocchio in allenamento La stella dello sci americano Lindsey Vonn si è infortunata al ginocchio in allenamento e sarà costretta a saltare le gare in programma la prossima settimana a Lake Louise. “Sono caduta in allenamento in Super-G e mi sono fatto male al ginocchio. La buona notizia è che non ho bisogno di un intervento ...

Sci – L’ultima stagione della carriera di Lindsey Vonn sarà trasmessa da Eurosport : info e dettagli : Su Eurosport torna “Chasing History”, l’esclusiva serie che trasmetterà per intero l’ultima stagione della carriera della sciatrice Lindsey Vonn Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e “Casa degli Sport Invernali”, offrirà ai propri abbonati l’opportunità unica di seguire ogni momento delL’ultima stagione agonistica di Lindsey Vonn, grazie al ritorno di “Chasing History”. Mentre l’icona degli Sport Invernali inseguirà le ...

Lindsey Vonn - la lettera di addio : «Come sarà la mia vita senza Sci?» : Lo aveva anticipato su Instagram a fine agosto e confermato due settimane fa. Per Lindsey Vonn questa sarà l’ultima Coppa nel Mondo. E adesso arriva una lettera, indirizzata al sito Sport Illustrated, in cui la super campionessa americana, 34 anni, spiega il perché. «Annunciare il ritiro è stato l’impatto con la realtà più difficile della mia vita. A questo punto della mia carriera non credo sia stata una sorpresa per nessuno, ma dirlo a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’ultima stagione di Lindsey Vonn. Assalto al record di vittorie di Ingemar Stenmark : Cosa si fa dopo aver vinto tre medaglie alle Olimpiadi, 7 ai Mondiali, 4 Coppe del Mondo generali, 8 Coppe del Mondi di discesa libera, 5 Coppe del Mondo di supergigante, 3 di combinata ed aver totalizzato la bellezza di 137 podi? Semplice, si punta alla leggenda, ovvero al numero di vittorie di “Sua Maestà” Ingemar Stenmark. Questo proposito è ben chiaro nella mente di Lindsey Vonn che, a 34 anni suonati (li ha compiuti quatto ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Questa è la mia ultima stagione. Il record di Stenmark? Se ci riesco bene - ma laScio nel 2019” : Lindsey Vonn ha ribadito che quella che sta per incominciare sarà la sua ultima stagione agonistica. Durante un evento tenutosi a Manhattan, la statunitense ha confermato che appenderà gli sci al chiodo nel marzo 2019 indipendentemente dal raggiungimento o meno del record di vittorie di Ingemar Stenmark. La vincitrice di un oro olimpico, due titoli mondiali e quattro Sfere di Cristallo ha conquistato 82 successi in carriera in Coppa del Mondo, ...

Sci - Lindsey Vonn annuncia : “sarà il mio ultimo anno di gare” : Lindsey Vonn ha dichiarato di volersi ritirare, non prima d’aver tentato un ultimo assalto al record di vittorie in coppa del mondo Lindsey Vonn annuncia il ritiro dalle gare di sci, dopo un’ultima stagione nella quale cercherà di togliersi qualche altra soddisfazione all’interno di una carriera sontuosa. Durante un’intervista tv a Nbc Sports, è arrivato l’annuncio ufficiale della Vonn, alla ricerca del record di ...