Sci di fondo | Coppa del Mondo Lillehammer oggi sabato 1° dicembre | gli orari delle gare

Sci di fondo - Pellegrino trionfo a Lillehammer/ Il 28enne vince la sprint a tecnica libera - CDM - - IlSussidiario.net : Federico Pellegrino ha ottenuto il 12mo successo della sua carriera nella cornice di Lillehammer nella Coppa del Mondo di sci di fondo.

Pragelato : l'1 e 2 dicembre si Scia alla Pista di Fondo. Domenica 2 apre la Sciovia Baby : Dopo la pre-apertura dello scorso week end, con la FISI Comitato Alpi che ha convocato atleti per una tre giorni di rifinitura e preparazione, la Pragelato Sport Event riaprirà sabato 1 e Domenica 2 dicembre 1,4 km di Pista del Centro Olimpico del Fondo. Lo skipass giornaliero è proposto al prezzo promozionale di 4 euro. Domenica 2 dicembre inoltre s'...

Sci di fondo – Pellegrino super a Lillehammer : l’entusiasmo dell’azzurro dopo la vittoria : Le sensazioni di Federico Pellegrino dopo il successo di oggi in Coppa del Mondo di sci di fondo a Lillehammer Federico Pellegrino analizza con grande lucidità il successo numero 12 della carriera, conquistato nella sprint in tecnica libera di Lillehammer. “Sono contento perchè oggi l’obiettivo era arrivare in finale – spiega il valdostano -, che sarebbe stato un buon passo per mettermi alle spalle la precedente gara di ...

Sci di fondo - Pellegrino trionfa nella sprint tecnica libera di Lillehammer : Una vittoria prepotente, di classe, di chi ha voglia di mostrare al mondo che la voglia di vincere è ancora intatta dopo una carriera che comincia a essere ricca di soddisfazioni. Federico Pellegrino ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino analizza la vittoria : “Avevo dei grandi Sci - ho giocato di testa e ho sfruttato l’occasione per attaccare” : Federico Pellegrino oggi ha dominato la sprint a tecnica libera di Lillehammer, conquistando la 12ma vittoria individuale in carriera nella Coppa del Mondo di sci di fondo. L’atleta valdostano al termine della gara ha analizzato la sua prestazione, esprimendo la facilità per un risultato così importante. Queste le parole riportata dalla Fisi: “Sono contento perchè oggi l’obiettivo era arrivare in finale, che sarebbe stato un buon passo per ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo : Federico Pellegrino vince a Lillehammer : Questa vittoria permette a Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo, doppiando il grande Pietro Piller Cottrer, fermo a ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni al 20° posto : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni nella Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo dopo la sprint odierna a tecnica libera in quel di Lillehammer: le azzurre sono al 20° posto con 36 punti nella graduatoria guidata dalla russa Yulia Belorukova, prima a quota 150. Tre svedesi, in un fazzoletto, alle sue spalle: Stina Nilsson a 110, Ida Ingemarsdotter a 107 e Charlotte Kalla a 106. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino risale in settima posizione : Con la vittoria odierna di Lillehammer, Federico Pellegrino fa un bel balzo in avanti nella Classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo: il valdostano con i 50 punti appena incamerati sale a quota 80 e si issa in settima posizione. Guida con 210 il russo Alexander Bolshunov. Muove la Classifica anche Francesco De Fabiani, che porta a casa tre punti e sale a 19, in 31ma piazza, mentre restano rispettivamente con 6 e 5 Dietmar Nockler e ...

Sci di fondo - Pellegrino trionfa a Lillehammer : è il più vincente di sempre : E' un giorno speciale per Federico Pellegrino , che vince la sprint a tecnica classica di Lillehammer, Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L'azzurro diventa così l'atleta più vincente di sempre nella sprint skating. E' stata una gara straordinaria quella di Pellegrino , che è arrivato davanti a con al norvegese ...

Sci di fondo - Cdm : Pellegrino vince sprint a tecnica classica di Lillehammer : Lillehammer, Norvegia, - Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera di Lillehammer, Norvegia,, valida per la Coppa del Mondo di fondo. Il 28enne valdostano ha preceduto sul traguardo il norvegese Emil Iversen e il canadese Alex Harvey. Per Pellegrino, vice-campione olimpico a Pyengochang, si tratta del dodicesimo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : nella sprint femminile è dominio svedese. Sundling batte Nilsson - 14ma Greta Laurent : Parla svedese la sprint a tecnica libera che apre la tre giorni di gare in terra norvegese per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lillehammer è doppietta con la vittoria di Jonna Sundling davanti alla connazionale Stina Nilsson. Amara eliminazione ai quarti di finale per Greta Laurent, che chiude 14ma. Quattro svedesi in finale, con Stina Nilsson che scappa via fin da subito e prova a mettere nel sacco le cinque avversarie: ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino ammutolisce i Vichinghi! Italia in trionfo a Lillehammer - vittoria fantastica nella sprint! : Vince ancora l’Italia dello sci di fondo a Lillehammer: dopo la mitica staffetta medaglia d’oro olimpica nel 1994, oggi Federico Pellegrino si impone nella sprint a tecnica libera che inaugura la tre giorni di gare norvegese e centra la dodicesima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro approfitta della rottura del bastoncino in semifinale del padrone di casa norvegese Johannes Klaebo e si impone in ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lillehammer 2018 in DIRETTA : VITTORIA FANTASTICA DI PELLEGRINO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di venerdì 30 novembre. Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni del circuito maggiore si terrà a Lillehammer, in Norvegia, terra che evoca dolcissimi ricordi al fondo italiano. Oggi si disputano le Sprint a tecnica libera maschile e femminile. Tra i protagonisti ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo a Lillehammer : Federico Pellegrino domina nello sprint a tecnica libera! : Federico Pellegrino sontuoso nello sprint a tecnica libera, l’azzurro ha vinto la prima gara di Coppa del Mondo a Lillehammer Federico Pellegrino ha vinto la prima gara di Coppa del Mondo a Lillehammer nello sprint a tecnica libera. Una finale perfetta da parte dello sciatore azzurro, autore di una salita nel finale nella quale è riuscito a sbaragliare la concorrenza sino allo sprint in solitaria che lo ha portato al ...