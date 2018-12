Sci alpino | Discesa femminile 2 Lake Louise 2018 | la startlist e i pettorali di partenza

Sci alpino - Super-G Beaver Creek 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo la discesa libera di ieri oggi è in Programma un supergigante per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino: il cambio di Programma dovuto alle condizioni meteo che hanno portato all’annullamento della seconda prova di discesa ha fatto invertire l’ordine delle gare inizialmente previsto. Di seguito il Programma completo del supergigante di Beaver Creek con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in ...

Sci alpino - Cdm donne : Schmidhofer prima a Lake Louise - fuori Fanchini : Al terzo posto la giovane tedesca Kira Weidle, che sfata anche lei un tabù arrivando per la prima volta tra le prime tre in Coppa del mondo a 22 anni. Come per la Schmidhofer, i segnali si erano ...

Sci alpino - Pagelle discese Beaver Creek e Lake Louise : Feuz e Schmidhofer - successi di lusso. Fanchini - che peccato! Azzurri sottotono : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Beaver Creek e la discesa femminile di Lake Louise, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli Azzurri di riferimento. DISCESA MASCHILE Beaver Creek: BEAT Feuz: 10. Lo svizzero pennella una grandissima discesa e trionfa con pieno merito a Beaver Creek grazie a una parte finale da brividi che gli ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin rimane in fuga - scatto di Schmidhofer : Mikaela Shiffin continua a comandare in assoluta tranquillità la Classifica generale di Coppa del Mondo 2018/19 dopo la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La statunitense porta il suo margine a 144 punti su Petra Vlhova, mentre la nostra Federica Brignone rimane a 10 punti dalla terza posizione. Sale Michelle Gisin a quota 173 punti, mentre Nicole Schmidhofer centra i primi 100 punti della stagione in discesa libera. Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo maschile Sci alpino : l’austriaco Kriechmayr comanda la generale. Feuz in testa in quella di discesa : La Classifica generale e di specialità dopo la discesa libera maschile da Beaver Creek Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 175 punti 2 Beat Feuz (SUI) 166 3 Mauro Caviezel (SUI) 147 4 Max Franz (AUT) 138 5 Aksel Lund Svindal (NOR) 137 6 Kjetil Jansrud (NOR) 136 7 Marcel Hirscher (AUT) 100 8 Hannes Reichelt (AUT) 99 9 Johan Clarey (FRA) 97 10 Dominik Paris (ITA) 92 Classifica Coppa DEL Mondo DI discesa ...

Sci alpino - Nicole Schmidhofer si prende la discesa di Lake Louise : che delusione per Nadia Fanchini : Schmidhofer, primo trionfo in carriera nella discesa di Lake Louise. Delago miglior azzurra, Nadia Fanchini fuori quando era in testa dopo il terzo intermedio Era stata la più veloce già in prova, in gara l’ha confermato: la prima delle due discese consecutive di Lake Louise va a Nicole Schmidhofer, che a 29 anni conquista il suo primo trionfo in carriera in Coppa del mondo. Aggressiva sin dall’inizio, l’austriaca ha ...

Sci alpino - Beat Feuz vince la discesa maschile di Beaver Creek : Paris chiude al dodicesimo posto : Doppietta svizzera sulla Birds of Prey di Beaver Creek, vince Feuz davanti a Caviezel. Paris chiude al dodicesimo posto Beat Feuz conquista la vittoria numero 11 della sua carriera nella discesa di Beaver Creek, che lo catapulta in vetta alla classifica di specialità con 140 punti dopo due gare. L’elvetico, pur commettendo qualche errore di traettoria è stato magico nel far correre gli sci sulla pista innevata del Colorado e sotto ...

Sci alpino - Discesa libera Lake Louise 2018 : prima volta storica di Nicole Schmidhofer - battuta Gisin. Fanchini si mangia le mani : Nicole Schmidhofer ricorderà per sempre questa giornata perché ha conquistato il suo primo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: l’austriaca ha vinto la Discesa libera di Lake Louise, siglando così il suo primo sigillo a 29 anni. La nativa di Friesach, che fino a oggi aveva collezionato soltanto quattro podi (un secondo e tre terzi posti), è scesa col pettorale 15 ed è semplicemente stata perfetta nella seconda parte ...

LIVE Discesa libera Lake Louise 2018 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : comanda Schmidhofer. Fuori Nadia Fanchini - non ... : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Discesa libera Lake Louise 2018 Men's Olympic Downhill, quinta gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica 1. Nicole Schmidhofer , AUT, 1:...

Sci alpino - Discesa Beaver Creek 2018 : apoteosi di Beat Feuz - battuti Caviezel e Svindal. Azzurri nelle retrovie : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Birds of Pray, con partenza abbassata al Brink a causa delle avverse condizioni meteo (è nevicato in maniera copiosa anche per larghi tratti della gara), lo svizzero ha trionfato con il tempo di 1:13.59: il detentore della Sfera di Cristallo di specialità, bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ha così ...

Sci alpino - Lindsey Vonn non si ritira al termine della stagione : “Tornerò a gareggiare a Lake Louise” : Lindsey Vonn fa marcia indietro e non si ritirerà al termine della stagione in corso. La statunitense, infatti, ha annunciato sul suo canale YouTube (lanciato proprio oggi) che vorrà nuovamente gareggiare a Lake Louise, la pista prediletta dove ha vinto per ben 18 volte in carriera (14 in discesa libera e 4 in superG). La statunitense quest’anno non aveva potuto partecipare alle gare in terra canadese a causa di un infortunio subito in ...

Sci alpino – Coppa del mondo - discesa maschile : Mayer apre le danze a Beaver Creek : A Beaver Creek parte per primo Mayer: discesa alle ore 18.45, Paris al via col 13, Innerhofer ha il numero 19 Sarà Matthias Mayer il primo a partire nella seconda discesa stagionale di Coppa del mondo in programma a Beaver Creek, negli Stati Uniti. L’austriaco aprirà le danze alle ore 18.45 italiane (diretta tv su Raisport ed Eurosport 1), poi subito dopo toccherà al norvegese Alexandr Aamodt Kilde e all’altro austriaco ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : stasera la prima discesa femminile a Lake Louise - Nadia Fanchini prima azzurra : Lake Louise, alle 20.30 la prima discesa della Coppa del Mondo femminile: apre la Gisin, Nadia Fanchini parte per ottava, Brignone ha il 18 Si parte alle ore 20.30 italiane a Lake Louise, in Canada, dove andrà in scena la prima discesa femminile di Coppa del Mondo della stagione. Al via col numero 1 c’è la svizzera Michelle Gisin, mentre la prima azzurra al cancelletto sarà Nadia Fanchini col numero 8, subito prima di Ilka ...

Sci alpino – Coppa Europa : fantastica rimonta per Vinatzer - sua la vittoria nello slalom di Levi : Super Vinatzer, rimonta da sogno e primo trionfo nello slalom di Levi in Coppa Europa Primo trionfo in carriera in Coppa Europa per Alex Vinatzer: dopo aver già vinto lo slalom FIS di sabato scorso, l’altoatesino si ripete nella seconda competizione più importante del Circo Bianco regalando all’Italia un bellissimo successo nell’opening stagionale. Straordinaria la rimonta del 19enne che aveva chiuso al settimo posto la ...