Sci alpino | Coppa Europa Funesdalen 2018 | l’austriaca Scheilb vince in gigante | settima

Sci alpino – Oggi la seconda discesa femminile : Nadia Fanchini con il numero 2 a Lake Louise : Stuhec apre le danze nella seconda discesa di Lake Louise. Fanchini con il 2. Cinque le azzurre al via a partire dalle 20.30 italiane Prenderà il via alle 20.30 italiane la seconda discesa femminile di Lake Louise. Dopo il successo nella gara di venerdì, osservata speciale sarà l’austriaca Nicole Schmidhofer, Oggi al via con il 7. Ma la prima al via sarà Ilka Stuhec, al rientro dopo l’infortunio dell’anno passato. ...

Sci alpino - va in scena a Beaver Creek il superG maschile : assente Peter Fill dopo la caduta di venerdì : A Beaver Creek è il giorno del superG: sette gli azzurri al via, ma non ci sarà Peter Fill per via della caduta di venerdì A Beaver Creek è il giorno del superG, programmato per le 19 ora italiana. Saranno in sette gli azzurri al via. Il primo a partire sarà Dominik Paris con il 6, Poi Christof Innerhofer con il 20 e Emanuele Buzzi con il 24. Quindi Mattia Casse e Matteo Marsaglia, rispettivamente con il 42 e il 43, Luca De Aliprandini con ...

Sci alpino - si avvicina il gigante maschile di Beaver Creek : le impressioni di Borsotti e De Aliprandini : Borsotti e De Aliprandini in coro verso il gigante maschile di Beaver Creek: “Pronti finalmente a partire” Gli specialisti del gigante si preparano al primo appuntamento della stagione di Coppa del mondo sulla pista “Raptor” di Beaver Creek, in programma domenica 2 dicembre (prima manche ore 17.45 italiane, seconda alle 20.45 con diretta tv su Raisport ed Eurosport), che vedrà protagonisti Giovanni Borsotti, Luca De ...

Sci alpino - Discesa 2 Lake Louise 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Nemmeno un istante di riposo e le discesiste saranno di nuovo impegnate a Lake Luoise per la seconda prova consecutiva sulla pista canadese. La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, infatti, propone subito un’altra Discesa libera che ci permetterà di capire se i risultati di ieri saranno confermati, o meno. Alle ore 20.30 italiane (le 12.30 locali) saranno in scena le sciatrici più veloci del globo ma, purtroppo, mancheranno le due più ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo 2018/19 propone la seconda discesa libera della stagione. Sulla splendida pista di Beaver Creek gli uomini-jet saranno impegnati nella seconda prova del finel settimana per capire se i risultati di Lake Louise saranno confermati, o meno. Alle ore 19.00 italiane (le 11.00 del Colorado) infatti, tutti i protagonisti saranno alla caccia del norvegese Kjetil Jansrud che ha dominato la prima gara di Lake Louise. Alle sue spalle un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : le parole degli azzurri per il gigante. Tonetti e De Aliprandini in pista anche oggi nel super-G : oggi a Beaver Creek si disputa un supergigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ma in casa Italia si guarda anche a quello che sarà domani: negli States infatti sarà in programma uno slalom gigante a chiusura della tappa americana, che vedrà in pista ben sette azzurri. Due di loro, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti, prenderanno parte anche al super-G odierno, mentre Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Alex Hofer, Manfred ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 1° dicembre : mattinata con lo Sci di fondo - serata con lo Sci alpino. L’Italia ci prova! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

Sci alpino - le gare di oggi a Beaver Creek e Lake Louise. Programma - orari e come vederle in tv e streaming : Sarà un fine settimana quanto mai ricco di appuntamenti per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 quello che sta per incominciare. Gli uomini, infatti, saranno impegnati a Beaver Creek, Colorado, per tre prove, una discesa libera, un supergigante e uno slalom gigante, mentre le donne saranno di scena a Lake Louise, in Canada per tre gare improntate sulla velocità: due discese libere ed un SuperG. Sul fronte maschile vedremo di nuovo ...

Sci alpino - Discesa femminile 2 Lake Louise 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo la prima Discesa libera di ieri, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino concede il bis: a Lake Louise oggi è in Programma una seconda gara nella stessa specialità. Sarà occasione di riscatto per quante ieri non hanno fatto bene o ci sarà la conferma per quante ieri sono salite sul podio? Di seguito il Programma completo della seconda Discesa libera di Lake Louise con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in ...

Sci alpino - Super-G Beaver Creek 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo la discesa libera di ieri oggi è in Programma un supergigante per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino: il cambio di Programma dovuto alle condizioni meteo che hanno portato all’annullamento della seconda prova di discesa ha fatto invertire l’ordine delle gare inizialmente previsto. Di seguito il Programma completo del supergigante di Beaver Creek con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in ...

Sci alpino - Cdm donne : Schmidhofer prima a Lake Louise - fuori Fanchini : Al terzo posto la giovane tedesca Kira Weidle, che sfata anche lei un tabù arrivando per la prima volta tra le prime tre in Coppa del mondo a 22 anni. Come per la Schmidhofer, i segnali si erano ...

Sci alpino - Pagelle discese Beaver Creek e Lake Louise : Feuz e Schmidhofer - successi di lusso. Fanchini - che peccato! Azzurri sottotono : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Beaver Creek e la discesa femminile di Lake Louise, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli Azzurri di riferimento. DISCESA MASCHILE Beaver Creek: BEAT Feuz: 10. Lo svizzero pennella una grandissima discesa e trionfa con pieno merito a Beaver Creek grazie a una parte finale da brividi che gli ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin rimane in fuga - scatto di Schmidhofer : Mikaela Shiffin continua a comandare in assoluta tranquillità la Classifica generale di Coppa del Mondo 2018/19 dopo la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La statunitense porta il suo margine a 144 punti su Petra Vlhova, mentre la nostra Federica Brignone rimane a 10 punti dalla terza posizione. Sale Michelle Gisin a quota 173 punti, mentre Nicole Schmidhofer centra i primi 100 punti della stagione in discesa libera. Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo maschile Sci alpino : l’austriaco Kriechmayr comanda la generale. Feuz in testa in quella di discesa : La Classifica generale e di specialità dopo la discesa libera maschile da Beaver Creek Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 175 punti 2 Beat Feuz (SUI) 166 3 Mauro Caviezel (SUI) 147 4 Max Franz (AUT) 138 5 Aksel Lund Svindal (NOR) 137 6 Kjetil Jansrud (NOR) 136 7 Marcel Hirscher (AUT) 100 8 Hannes Reichelt (AUT) 99 9 Johan Clarey (FRA) 97 10 Dominik Paris (ITA) 92 Classifica Coppa DEL Mondo DI discesa ...