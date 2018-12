Sci alpino - Discesa Lake Louise 2018 : Schmidhofer firma un bis da fenomeno. L’Italia si coccola Nicol Delago : strepitosa quinta! : Nicole Schmidhofer non si ferma davvero più e vince ancora, secondo successo consecutivo nel giro di 24 ore per l’austriaca che conquista la seconda Discesa libera consecutiva a Lake Louise. La Campionessa del Mondo di superG sembra essere imbattibile sulla lunga pista canadese e oggi ha posto il suo secondo sigillo in carriera con il tempo di 1:47.68: proprio come ieri, la 29enne ha fatto la differenza nella parte finale dove ha sfoderato ...

Sci alpino – Coppa del mondo : Paris sul podio nel supergigante di Beaver Creek - la vittoria a Franz : Grande Paris, ancora sul podio: è terzo nel supergigante di Beaver Creek. Vince ancora l’austriaco Franz È ancora podio per l’Italia, è ancora podio per Dominik Paris, a meno di clamorose sorprese visto che la gara è ancora in corso. Dopo il terzo posto nella discesa di Lake Louise, l’azzurro chiude terzo anche nel superG di Beaver Creek, a pari merito con i norvegesi Svindal e Kilde, che come lui hanno chiuso la prova ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : Dominik Paris maestoso terzo - ruggito dell’azzurro! Vince Max Franz : Dominik Paris si scatena nel SuperG di Beaver Creek e conquista un pesantissimo terzo posto sulla mitica Birds of Prey al termine di una gara magistrale condotta alla perfezione. La prova è stata rinviata di un’ora rispetto al programma originario a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito questa zona degli USA, il nostro portacolori non si è deconcentrato ed è così salito nuovamente sul podio dopo il terzo posto della scorsa ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : gara rinviata per maltempo. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : Il SuperG maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stato posticipato alle ore 19.30 italiane a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla Birds of Prey. La gara doveva inizialmente incominciare alle ore 19.00 ma gli organizzatori hanno optato per posticipare il via di trenta minuti. Si attendono nuove notizie in merito, la gara è comunque a serio rischio. Di seguito il Nuovo ...

Sci alpino - confermate le gare della Val Gardena : appuntamento per il 14-15 dicembre sulla Saslong : La FIS ha confermato le gare della Val Gardena, valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La Federazione Internazionale ha eseguito il controllo della neve sulla Saslong, tutto perfetto e disco verde per le prove del massimo circuito itinerante: appuntamento per venerdì 14 dicembre con un SuperG (ore 12.00) e per sabato 15 dicembre con la discesa libera (ore 11.45). Rainer Senoner, direttore di gara e Presidente del Comitato ...

Sci alpino - Peter Fill salta il superG di Beaver Creek. Riposo precauzionale per l’azzurro dopo la caduta : Peter Fill oggi non disputerà il superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro, infatti, ha deciso di restare a Riposo dopo la brutta caduta in cui è incappato ieri durante la discesa libera: il 36enne non ha riportato delle conseguenze importanti sebbene abbia picchiato la schiena nel tratto finale della pista ma precauzionalmente oggi non sarà al cancelletto di partenza. Dunque sette ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2018 : l’austriaca Scheilb vince in gigante - settima Roberta Melesi : Succede di tutto nella seconda manche del gigante femminile di Coppa Europa a Funesdalen, dove la vittoria è andata all’austriaca Julia Scheib, che si è imposta con 18 centesimi sulla polacca Maryna Gasienica, che è stata capace di rimontare undici posizioni nella seconda prova; mentre al terzo posto a 51 centesimi si è la classificata la padrona di casa Ylva Staalnacke, che si trovava in testa dopo la prima manche. Completano le prime ...

Sci alpino – Oggi la seconda discesa femminile : Nadia Fanchini con il numero 2 a Lake Louise : Stuhec apre le danze nella seconda discesa di Lake Louise. Fanchini con il 2. Cinque le azzurre al via a partire dalle 20.30 italiane Prenderà il via alle 20.30 italiane la seconda discesa femminile di Lake Louise. Dopo il successo nella gara di venerdì, osservata speciale sarà l’austriaca Nicole Schmidhofer, Oggi al via con il 7. Ma la prima al via sarà Ilka Stuhec, al rientro dopo l’infortunio dell’anno passato. ...

Sci alpino - va in scena a Beaver Creek il superG maschile : assente Peter Fill dopo la caduta di venerdì : A Beaver Creek è il giorno del superG: sette gli azzurri al via, ma non ci sarà Peter Fill per via della caduta di venerdì A Beaver Creek è il giorno del superG, programmato per le 19 ora italiana. Saranno in sette gli azzurri al via. Il primo a partire sarà Dominik Paris con il 6, Poi Christof Innerhofer con il 20 e Emanuele Buzzi con il 24. Quindi Mattia Casse e Matteo Marsaglia, rispettivamente con il 42 e il 43, Luca De Aliprandini con ...

Sci alpino - si avvicina il gigante maschile di Beaver Creek : le impressioni di Borsotti e De Aliprandini : Borsotti e De Aliprandini in coro verso il gigante maschile di Beaver Creek: “Pronti finalmente a partire” Gli specialisti del gigante si preparano al primo appuntamento della stagione di Coppa del mondo sulla pista “Raptor” di Beaver Creek, in programma domenica 2 dicembre (prima manche ore 17.45 italiane, seconda alle 20.45 con diretta tv su Raisport ed Eurosport), che vedrà protagonisti Giovanni Borsotti, Luca De ...

Sci alpino - Discesa 2 Lake Louise 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Nemmeno un istante di riposo e le discesiste saranno di nuovo impegnate a Lake Luoise per la seconda prova consecutiva sulla pista canadese. La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, infatti, propone subito un’altra Discesa libera che ci permetterà di capire se i risultati di ieri saranno confermati, o meno. Alle ore 20.30 italiane (le 12.30 locali) saranno in scena le sciatrici più veloci del globo ma, purtroppo, mancheranno le due più ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo 2018/19 propone la seconda discesa libera della stagione. Sulla splendida pista di Beaver Creek gli uomini-jet saranno impegnati nella seconda prova del finel settimana per capire se i risultati di Lake Louise saranno confermati, o meno. Alle ore 19.00 italiane (le 11.00 del Colorado) infatti, tutti i protagonisti saranno alla caccia del norvegese Kjetil Jansrud che ha dominato la prima gara di Lake Louise. Alle sue spalle un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : le parole degli azzurri per il gigante. Tonetti e De Aliprandini in pista anche oggi nel super-G : oggi a Beaver Creek si disputa un supergigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ma in casa Italia si guarda anche a quello che sarà domani: negli States infatti sarà in programma uno slalom gigante a chiusura della tappa americana, che vedrà in pista ben sette azzurri. Due di loro, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti, prenderanno parte anche al super-G odierno, mentre Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Alex Hofer, Manfred ...