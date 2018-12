Scende dal treno con cocaina e hascisc | arrestato magrebino

De Luca : 'Papà di Di Maio è un sant'uomo penalizzato dalla natura per la diScendenza' : Vincenzo De Luca contro il governo: non è una novità. Il governatore della Campania sceglie ancora una volta l'ironia pungente per criticare i membri dell'esecutivo. Solo qualche settimana fa consigliava a Matteo Salvini di puntare a Rosy Bindi come prossima compagna di vita, adesso i toni diventano molto più accesi. E' notorio quanto l'opinione del presidente della regione campana sia fortemente critica nei confronti di un Movimento Cinque ...

De Luca : “Papà di Di Maio? Sant’uomo punito dalla natura per quella diScendenza. M5s? Alcuni sembrano cafoni arricchiti” : Caustica invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il M5s, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv: il politico prende di mira, in primis, il reddito di cittadinanza e le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulla stampa delle tessere relative all’erogazione. “Nessuno ha capito niente, neanche loro” – afferma De Luca – “Abbiamo assistito a delle cose francamente ...

SONDAGGI/ Lega - 31 - 7% - +6 punti su M5s - la manovra "Scende" dal 52% al 49% - IlSussidiario.net : La Lega rimane il primo partito italiano mentre il Movimento 5 stelle è in forte calo, secondo i SONDAGGI dell'Istituto Tecnè

A 6 anni si sveglia sola in casa e Scende in strada di notte : il papà era andato dall'amante : Ha lasciato la figlia di sei anni sola in casa di notte, a Roma, per andare dall'amante. È quanto hanno ricostruito i carabinieri di Montespaccato che hanno arrestato l'uomo, un peruviano di 28 anni, ...

Dramma a Chianciano : l’auto non parte - lei Scende e muore schiacciata dalla stessa vettura : La vittima è un 48enne del posto investita dall'auto di famiglia in panne che l'ha schiacciata contro un muretto davanti agli occhi del marito nel cortile di casa. Inutili per lei i successivi soccorsi medici del 118. L'uomo invece si è sentito male ed è stato necessario trasportarlo con l'ambulanza in ospedale.Continua a leggere

Nivin - i migranti non vogliono Scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

George Clooney dice addio alle due ruote. Amal lo fa Scendere dalla moto : «Il terrore dopo l'incidente» : George Clooney mette la sua Harley in vendita all'asta a scopi benefici, me sembra che dietro ci sia lo zampino della moglie Amal Alamuddin . Il noto avvocato infatti avrebbe letteralmente costretto ...

Consola una donna in strada - uomo Scende dallo scooter e lo picchia a sangue : Succede a Palermo. Vittima della brutale aggressione il titolare di un pub. I carabinieri e la Procura hanno lanciato un...

Napoli - Scende dal treno con lo zaino pieno di 60mila euro falsi : arrestata : Circa 60mila euro contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Napoli. Le banconote erano nella disponibilità di una cittadina originaria del Senegal che è stata bloccata per un ...

Volo Amsterdam-Madrid - la coppia non parla inglese e non capisce lo steward : il comandante li fa Scendere dall’aereo : Due coniugi spagnoli, in viaggio sul Volo KLM 1707 da Amsterdam a Madrid, sono stati espulsi per via di una incomprensione linguistica. Quando uno degli assistenti di Volo ha cercato di spostare il bagaglio a mano dell’uomo, lui si è rifiutato, spiegando in spagnolo che lo zaino conteneva il suo personal computer. L’assistente di Volo ha risposto in inglese ma la coppia non ha capito. Ne è scaturita una discussione, fino a quando il comandante ...

Bologna : coppia Scende dal treno dimenticando il figlio. Il bimbo recuperato a Rimini : Una coppia di turisti cinesi ha dimenticato su un treno il figlio di 7 anni. Scesi a Bologna con i bagagli, si sono accorti quasi subito che il figlio era rimasto sulla carrozza, ma il convoglio era già ripartito. Hanno così chiesto aiuto all'assistenza di Trenitalia e hanno potuto riabbracciare il bambino dopo un paio di ore a Rimini.Continua a leggere

Barcellona - Piqué Scende dal pullman e dà una testata allo specchietto : Il Barcellona di Ernesto Valverde domani sera alle ore 21 affronterà l'Inter di Luciano Spalletti allo stadio Giuseppe Meazza. All'andata i blaugrana vinsero per 2-0 frutto delle reti dell'ex Rafinha ...

Atp Finals - forfait di Rafa Nadal : al suo posto Scenderà in campo John Isner : "È stato un anno complicato", scrive l'attuale n.2 del mondo, "molto buono a livello tennistico ma allo stesso tempo negativo dal punto di vista degli infortuni. Ho fatto di tutto per arrivare a fine ...

Reddito e quota 100 fuori dalla manovra Ecco perché lo spread Scende : Lo spread Btp-Bund stamane è sceso sotto quota 290 punti base, toccando anche i 287 punti e Piazza Affari corre nonostante l'agenzia di rating Dbrs non preveda “un miglioramento sostanziale della performance di crescita del Paese" Segui su affaritaliani.it