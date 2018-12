Sant' Agata Bolognese - Museo Lamborghini | ecco perché visitarlo - FOTO GALLERY

quattroruote

: Agriturismo Villa Luca in Sant'Agata di Militello - Italia_Turismo_ : Agriturismo Villa Luca in Sant'Agata di Militello - andreamurru13 : Minca ma ci pensate che stiamo vivendo nella epoca di Abate Ignazio da Sant’Agata da Goti Difensore Centrale? Cosa… - user_tv : Sant'Alfonso, anestesisti: interrogazione di Ianaro (M5S). Domani la deputata a Sant'Agata -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Aperto nel 2001 per volontà della nuova gestione Audi, che ha acquisito la Casa nel 1998, e rinnovato completamente nel 2016, ilè un must-see in terra emiliana, tra i migliori poli museali dedicati alle quattro ruote. Si trova a(BO), proprio dove nascono le leggendarie macchine del Toro, e ospita le auto che hanno fatto la storia del marchio, di serie e non. Nella nostra rassegna, dove troverete una carrellata di immagini della struttura, vi diamo tanti buoni motivi per. Per conoscere prezzi e orari d'apertura oppure per acquistare il biglietto ci si può collegare al sito istituzionale del