Samsung Galaxy S9 | S9 Plus | Huawei P20 e P20 Pro a partire da 6 euro al mese con Wind e

Strane foto del Samsung Galaxy S10 : davvero simile al Note 8? : Girano delle immagini Strane del Samsung Galaxy S10, come quella che vi abbiamo riportato in chiusura di articolo. Più che del futuro top di gamma della serie Galaxy S, a noi francamente il dispositivo avvolto nella cover mostrata sul portale 'Gizmochina.com' è sembrato essere il Samsung Galaxy Note 8, non solo per la disposizione orizzontale del comparto fotografico posteriore, ma anche per l'intacco che suppone l'alloggio della SPen, che ...

Patch di novembre in arrivo su Samsung Galaxy J2 Pro - J3 (2017) - J4+ e J6+ : Le nuove Patch di sicurezza di novembre stanno arrivando anche su parecchi Galaxy J di Samsung. Queste ultime risultano essere in roll out in Europa su Samsung Galaxy J2 Pro, Samsung Galaxy J3 (2017), Samsung Galaxy J4+ e Samsung Galaxy J6+. L'articolo Patch di novembre in arrivo su Samsung Galaxy J2 Pro, J3 (2017), J4+ e J6+ proviene da TuttoAndroid.

Non sembra Samsung Galaxy S10 lo smartphone in questa immagine : Presunto render di Galaxy S10 con la sua cover: una veloce analisi ci fa però capire che siamo di fronte ad un fake. L'articolo Non sembra Samsung Galaxy S10 lo smartphone in questa immagine proviene da TuttoAndroid.

Confermato il foro nello schermo di Samsung Galaxy A8s - che potrebbe perdere il jack : Mentre la FCC conferma che Samsung Galaxy A8s avrà un foro nel display, dalla Cina arrivano rumor sulla possibile assenza della presa jack da 3,5 millimetri. L'articolo Confermato il foro nello schermo di Samsung Galaxy A8s, che potrebbe perdere il jack proviene da TuttoAndroid.

Gioie e dolori con Samsung Galaxy S9 dopo il test Android Pie : tra fotocamera e problemi risolti : Emergono ulteriori dettagli riguardanti il Samsung Galaxy S9 dotati dell'aggiornamento Android Pie, almeno per quanto riguarda la versione beta del firmware. Con il trascorrere dei giorni, infatti, stiamo scoprendo pregi e difetti del top di gamma coreano, in attesa che la versione definitiva e stabile del pacchetto software venga messa a disposizione di tutti. dopo esserci soffermati sulla questione delle icone, con alcune dritte per ...

Smartphone Android in offerta oggi 29 novembre : POCOPHONE F1 - Xiaomi Mi MIX 2 - Samsung Galaxy Note 9 - Huawei 20 Lite e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro e Mate 20 Lite. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 novembre: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei 20 Lite e altri proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia desiderata sul Samsung Galaxy S10 : ormai non ci sono più dubbi : ormai non ci sono più dubbi che il Samsung Galaxy S10 presenti un lettore di impronte digitali ultrasonico al di sotto del display, come nuovamente confermato, questa volta da 'GSMArena.com'. L'unità dovrebbe essere prodotta da GIS e O-film, società leader nel settore, e con un certo bagaglio di esperienza alle spalle nel campo, in grado di garantire forniture di qualità ad un prezzo competitivo. Una collaborazione assai fruttuosa, che ...

Bruttine le icone del Samsung Galaxy S9 con Android Pie : link alternativi per sostituirle : Dobbiamo attendere ancora qualche settimana prima di toccare con mano la versione stabile e definitiva dell'aggiornamento Android Pie ottimizzata sul Samsung Galaxy S9, ma dopo il rilascio della seconda beta avvenuto ieri (vi ricordo che in Italia il programma non è mai stato ufficializzato), oggi 29 novembre possiamo condividere con voi già alcune considerazioni. Rispetto a quanto riportati in queste ore con un apposito articolo, ad esempio, ...

Prime due novità sicure per i Samsung Galaxy S7 con l’aggiornamento di novembre : Diventa estremamente interessante in questi giorni analizzare i primi riscontri da parte di coloro che hanno già avuto modo di testare l'aggiornamento di novembre a bordo del proprio Samsung Galaxy S7, in particolare per quanto riguarda la variante brandizzata Vodafone che questa volta è stata la prima a fare questo step. Soprattutto nell'ottica dei tanto popolari prodotti no brand, dunque, cerchiamo di fare il punto della situazione e di ...

Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere un lettore di impronte ad ultrasuoni integrato nel display : Continuano a diffondersi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle principali feature del Samsung Galaxy S10 L'articolo Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere un lettore di impronte ad ultrasuoni integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno ricevendo le patch di novembre : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno ricevendo in Europa e in Italia un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di novembre 2018. Si parte dai brand Vodafone. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno ricevendo le patch di novembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : 12GB di RAM e 1TB di storage tra le specifiche trapelate : Ogni anno Samsung Electronics è tra i produttori di smartphone che ha abituato i suoi utenti più fedeli all’integrazione del meglio della tecnologia nei suoi dispositivi mobili, soprattutto sui dispositivi di punta. La famiglia di Galaxy S è considerata la linea di smartphone di punta della multinazionale sudcoreana, e come prevedibile raccoglie le aspettative di milioni di appassionati. Samsung Galaxy S10 (sempre ammesso che sarà questo ...

Un prezioso coupon per assicurarsi un Samsung Galaxy con il 20% di sconto il 28 novembre : Si avvicina il periodo natalizio, quello che per le varie aziende significa maggior guadagno in assoluto e per questo Samsung ha voluto incentivare maggiormente la vendita dei propri prodotti Samsung Galaxy con un’iniziativa definita Blue Week, che prevede l’acquisto di prodotti scontati. Dopo insomma il Black Friday ed il Cyber Monday, Samsung ha pensato di prorogare i giorni di sconti per i prodotti Samsung Galaxy, ossia smartphone, tablet, ...

Si avvicina sempre di più Android Pie sul Samsung Galaxy S9 : le novità della seconda beta : Stiamo entrando ufficialmente in una nuova importantissima fase per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus e che, al contempo, attendono segnali di un certo peso per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Dopo avervi parlato di alcune funzioni che sono emerse proprio in questi giorni per l'utenza in questione, stando ai primi riscontri giunti dal web, oggi 28 novembre possiamo finalmente ...