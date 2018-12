Sampdoria-Bologna in Diretta LIVE | Formazioni | Cronaca in tempo reale

Sampdoria-Bologna 1-0 LIVE : il risultato in diretta : Sampdoria-Bologna 1-0 10' Praet Sampdoria, 4-3-1-2, : Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo Bologna, 3-5-2, ...

Tutto pronto al "Ferraris" per l'anticipo serale tra Sampdoria e Bologna. Giampaolo lancia Caprari dal 1' minuto e manda Defrel in panchina, mentre sulla trequarti c'è la conferma di Ramirez. Inzaghi ripropone il 3-5-2, ma accanto a Santander c'è Falcinelli e non Palacio. Solo panchina per Orsolini. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru;

Sampdoria-Bologna streaming – In campo il campionato di Serie A, si gioca una giornata importante valida per il massimo campionato, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena, si tratta di una partita sentitissima. In campo Sampdoria-Bologna le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l'obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile.

Allenatore: Inzaghi ARBITRO: Abisso di Palermo TV: Segui Sampdoria-Bologna in esclusiva in diretta streaming su DAZN

In casa Sampdoria piove sul bagnato, alla crisi di risultati, 1 punto in 5 gare, a pesare sulla delicata sfida col Bologna, dietro 5 punti ed in zona retrocessione, sono arrivati prima l'inchiesta della procura di Roma che ha indagato il presidente Ferrero per truffa, quindi l'ultimatum dei tifosi: prima della partita delle 20:30 vogliono

Come se non bastasse la crisi di risultati sportivi, che ha portato 1 punto in 5 gare, a pesare sulla delicata sfida di domani della Sampdoria col Bologna, dietro 5 punti ed in zona retrocessione,

Il derby è alle spalle. La Sampdoria ha ottenuto un punto, utile a interrompere il trend negativo che durava da tre partite, ed ora vuole tornare ad assaporare il gusto della vittoria. Battere il Bologna per rilanciarsi in classifica, è l'obiettivo dell'allenatore blucerchiato, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida di Marassi contro l'11 di Inzaghi. "Bisogna […]

La Serie A è giunta alla14esima giornata e ora che manca pochissimo al giro di boa diventa ancora più importante non perdere troppi punti per strada. La sfida tra Sampdoria e Bologna diventa quindi già importante per entrambe: i blucerchiati non sembrano riuscire a incidere nel gioco come nella scorsa stagione, mentre gli emiliani hanno

Serie A Bologna - Inzaghi : «Sampdoria? Per vincere servirà una grande partita» : Vedo una squadra in crescita e con grande voglia"

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Bologna attaccato al risultato - sarà difficile»