Sampdoria-Bologna finisce 4-1 | adesso Inzaghi rischia l' esonero

(Di domenica 2 dicembre 2018) Sabato 1 dicembre si è disputato il terzo anticipo di Serie A alle ore 20:45, tra: entrambe le compagini venivano da un periodo delicato della stagione in quanto gli ultimi risultati non si sono rivelati all'altezza delle aspettative. Lanella precedente giornata ha ottenuto un pareggio nel derby contro il Genoa, lo stesso discorso vale per ilinchiodato sul pari dalla Fiorentina. Gli uomini dinon riescono a riprendersi da questo periodo difficile e sono stati sconfitti dalla formazione di Marco Giampaolo per 4-1: questo pesante risultato mette in discussione la posizione dell'allenatore delL'allenatore delin discussione dopo la pesante sconfitta La squadra emiliana non è mai riuscita a trovare la via giusta non vincendo nessun match lontano dal proprio stadio dove aveva illuso la vittoria contro la Roma. Ora spetta ai ...