Sampdoria-Bologna 4-1 | doppietta di Quagliarella | i blucerchiati tornano alla vittoria

Sampdoria-Bologna, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di DAZN, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato della vittoria contro il Bologna: "La differenza l'ha fatta la capacità che ha avuto la squadra dopo il gol del pareggio. Era una gara delicata per entrambe, ma la squadra ha risposto bene".

Sabato 1 dicembre si è disputato il terzo anticipo di Serie A alle ore 20:45, tra Sampdoria e Bologna: entrambe le compagini venivano da un periodo delicato della stagione in quanto gli ultimi risultati non si sono rivelati all'altezza delle aspettative. La Sampdoria nella precedente giornata ha ottenuto un pareggio nel derby contro il Genoa, lo stesso discorso vale per il Bologna inchiodato sul pari dalla Fiorentina.

Sampdoria-Bologna 4-1 : Quagliarella affonda Pippo Inzaghi : La Sampdoria ha battuto 4-1 il Bologna nel terzo anticipo della 14.ma giornata di Serie A . I blucerchiati, che in campionato non vincevano da cinque turni, si sono affidati alle giocate degli uomini ...

Sampdoria show : i blucerchiati calano il poker - affondato il Bologna di Inzaghi : La Sampdoria ritrova la vittoria, brutto ko per il Bologna di Inzaghi nell’anticipo del sabato sera della 14ª giornata di Serie A Uno spettacolo unico questa sera al Ferraris, per l’anticipo della 14ª giornata di Serie A: Sampdoria-Bologna ha superato le aspettative e sorpreso tutti gli appassionati di calci. Un primo tempo scoppiettante ha permesso ai padroni di casa di andare negli spogliatoi sereni e motivati grazie alle tre ...

Pagelle Sampdoria-Bologna 4-1 highlights e tabellino del match : Termina la crisi di risultati per la Sampdoria. Fino a stasera i blucerchiati avevano raccolto appena un punto nelle ultime cinque gare. Contro il Bologna è però arrivato una grande vittoria per gli uomini di Marco Giampaolo. Nel primo tempo i liguri approfittano degli errori clamorosi della difesa rossoblù. Caprari serve i palloni dei gol […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Bologna 4-1 highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Diretta Sampdoria Bologna streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live dell'anticipo della 14giornata di Serie A.

Anticipo serie A - Sampdoria-Bologna 4-1 : 22.21 La Sampdoria rifila un poker letale al Bologna che non si smuove dal terzultimo posto. Doppietta per Quagliarella. Lo score, però, lo apre Praet su assist di Caprari (10'). Ottima la reazione dei felsinei, che pareggiano al 17' con l'ex Poli pronto sul cross di Svanberg. L'equilibrio dura poco. Al 25' Quagliarella è implacabile sul pallone toccato da Danilo (che aveva anticipato Ramirez). Il Bologna si disunisce. Al 40', imbucata di ...

Sampdoria e Bologna incrociano il proprio destino a Marassi. I i blucerchiati vengono dal derby impattato 1-1 domenica scorsa contro i cugini del Genoa, i felsinei dal pareggio casalingo a reti

Sampdoria-Bologna, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sampdoria – Bologna : un primo tempo spettacolare - i VIDEO dei gol : 45 minuti di puro spettacolo a Genova: il primo tempo di Sampdoria-Bologna termina 3-1, tutti i gol Un sabato sera per nulla noioso: se qualche appassionato di calcio ha ‘azzardato’ a lamentarsi per l’anticipo apparentemente non troppo emozionante della 14ª giornata di Serie A, è stato subito smentito. Il primo tempo di Sampdoria-Bologna è infatti terminato con ben quattro reti. I doriani sono andati negli spogliatoi in ...

Sampdoria Bologna in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dello stadio Marassi 25′ GOL DELLA SAMPDORIA, QUAGLIARELLA. Danilo serve Quagliarella che batte Skorupski. 17′ GOL DEL BOLOGNA, POLI. Cross di Svanberg e tiro sottoposta di Poli. 10′

Sampdoria-Bologna 1-0 10' Praet Sampdoria, 4-3-1-2, : Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo Bologna, 3-5-2, :