Salvini pubblica una lettera di minacce ricevute | in un italiano un po' incerto

Salvini a Napoli presiede Comitato ordine e sicurezza pubblica : Napoli, 15 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato nel palazzo della Prefettura di Napoli poco prima delle 9.30 per presiedere la riunione del Comitato per l'ordine e la ...

Al Bano e la foto di Salvini e Isoardi : "Un errore pubblicarla" : Al Bano Carrisi ospite a CartaBianca parla di tutto. Il leone di Cellino San Marco ha infatti raccontato gli ultimi sviluppi sul fronte sentimentale con Romina e Lecciso e ha anche commentato le ...

Salvini e gli attacchi ai giornalisti : quelli con i pregiudizi li evito. Repubblica e l'Espresso non li leggo - Fabio Fazio non lo guardo : Matteo Salvini, durante l'intervista esclusiva concessa al direttore di leggo Davide Desario , ha toccato molti punti. Tra questi gli è stato chiesto un parere sulle polemiche innescate da Luigi Di ...

Matteo Salvini - altra vergogna di Repubblica : si parla di manovra - pubblicano questa foto : 'La ricerca del nemico perfetto'. Il titolo di Repubblica è un capolavoro di ironia involontaria. L'editoriale di Massimo Giannini analizza lo scontro tra governo sovranista italiano e Commissione Ue ,...

Salvini torna a Napoli : giovedì presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giovedì 15 novembre sarà in prefettura a Napoli per presenziare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica congiunto per le province di Napoli e Caserta.

'Dalla Seconda alla Terza Repubblica. Come nasce il governo Lega-M5S'. Il libro di Becchi e Palma con Prefazionedi Salvini : Con prefazione di Matteo Salvini , questo libro è la prima cronaca politica che racconta passo dopo passo Come è avvenuto il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Un viaggio pre e post elettorale tra programmi e posizionamenti delle diverse forze ...

Isoardi e Salvini - frecciatine a distanza. E lei pubblica la foto dei fiori regalati dal bel collega : Elisa e Matteo, la telenovela continua. I Brooke e Ridge d'Italia, che in realtà sono lui vicepremier e lei una conduttrice Rai, continuano a inviarsi post a distanza conditi da frasi,...

Tenaglia leghista sulla prescrizione. Giorgetti su Repubblica - Salvini su CorSera : "Ok Contratto - ma..." : Un'operazione politica per mettere in chiaro che il Contratto di governo si rispetta, ma con tutte le attenzioni del caso. Perché ci sono questioni molto delicate, prime fra tutte quella della giustizia, che devono essere discusse attentamente prima di prendere decisioni. La Lega schiera i big sui principali quotidiani italiani: Matteo Salvini sul Corriere della Sera, Giancarlo Giorgetti su Repubblica. Una manovra a Tenaglia per mettere ...

La prova del cuoco - vergogna Repubblica contro Casimiro Lieto - l'uomo che Matteo Salvini vuole a capo di Rai2 : Come ti cucino la minestra avvelenata. Lo chef è Repubblica , e gli stomaci da mandare sottosopra sono quelli di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi . Si parla di Rai e di nomine, nello specifico quella ...

MEDIASET - RETE 4 * ' Quarta Repubblica ' : MICHELE PLACIDO : ' È TUTTO AUMENTATO BUCHE E IMMONDIZIA - MA NON È COLPA DELLA RAGGI - Salvini HA ... : Questa sera a "Quarta Repubblica", il talk di politica ed economia di RETEquattro condotto da Nicola Porro, in prima serata su RETEquattro, va in onda l'intervista a MICHELE PLACIDO. L'attore, sceneggiatore e regista si racconta dopo aver recentemente ...

Ue - Governo francese pubblica video su Europee : Salvini contro Pd : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini incassa la sforbiciata degli emendamenti grillini al decreto sicurezza. E pubblica nuovo video di Claviere : In un video diffuso dal vicepremier, lo sconfinamento della polizia francese per riportare i migranti in Italia. 'Respinti perchè sprovvisti da documenti di viaggio' -

Salvini pubblica un nuovo video della Gendarmerie che abbandona migranti in Italia : "Macron rispondi - basta prese in giro" : Un nuovo video, girato questa mattina, mostra ancora un'auto della Gendarmerie francese 'scaricare' tre migranti in territorio Italiano, a Claviere. Il video, girato da un cittadino del posto, è stato diffuso questa sera da Matteo Salvini, che l'ha 'postato' sulla propria pagina Facebook. Nelle immagini si vede arrivare una vettura, scendere da essa un poliziotto e tre persone di colore che portano degli zaini. Ai tre il poliziotto ...

Immigrati - il titolo-vergogna di Repubblica sulla candidata con Salvini cacciata dalla 'squadra antirazzista' : Più che altro ci si può chiedere cosa ci facesse Titty Astarita , che è stata candidata in una lista civica legata a 'Noi con Salvini', in una squadra di calcio chiamata Afro Napoli United . Da ...