Sabato di protesta per i gilet gialli a Parigi | tafferugli e fermi sugli Champs-Élysées 

È un Sabato di protesta per i “gilet gialli” : La polizia ha lanciato i lacrimogeni, fermato un manifestante: sale la tensione nel cuore della metropoli

Gilet gialli - protesta in Francia : 'Macron ci ascolti'/ Ultime notizie - la minaccia 'Sabato blocchiamo Parigi' - IlSussidiario.net : protesta Gilet gialli continua in Francia: restano rincari sul carburante, Governo non cede. I manifestanti chiedono incontro Macron, blocchi nei depositi

Ddl Pillon - Sabato 10 novembre protestate se non volete tornare agli anni 30 : Il 10 novembre, da nord a sud, ci sarà la mobilitazione No Pillon promossa da D.i.Re l’associazione nazionale dei centri antiviolenza. In più di sessanta piazze ci saranno sit in, flash mob e altre iniziative. A Roma l’appuntamento è alle 11 in piazza Madonna di Loreto (a Lugo vi aspettiamo nel nostro centro antiviolenza con l’avvocata Manuela Liverani). Insieme a D.i.Re si sono mobilitati: Udi Unione donne in Italia, Fondazione ...

Affido condiviso - Di Maio : «Ddl Pillon così non va» : Sabato protesta in 60 piazze : Una proposta avversata da più parti, sabato prossimo in quasi 60 piazze italiane, ma anche all'interno delle stesse istituzioni, contro il disegno di legge del senatore leghista Simone...

Roma mai così maltrattata. Sabato in piazza per protestare e proporre : piazza del Campidoglio gremita di gente? Speriamo di sì. Se il 27 Ottobre alle 10.30 verranno tutti quelli che continuano ogni minuto a darci l'adesione il sit-in sarà affollato. Perché in molti hanno capito che non ci saranno sigle, né partiti, né grandi uomini che dal palco ci racconteranno la loro verità. Perché non si può continuare così.Sono 28 mesi che Roma è nelle mani ...