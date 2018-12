“Roma non sta a guardare” | in piazza contro disuguaglianze | mafie e razzismo | “Noi uniti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) “La nostra non è la società delle paure e di Salvini. Noi siamo qui perché vogliamo il vero cambiamento”. A Roma sono scesi instudenti, sindacati e associazioni per difendere il diritto all’abitare,le. A organizzare la manifestazione, Cgil, Casa delle donne, Libera e Arci.L'articolo “Roma non sta a guardare”, in: “Noiper il vero cambiamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.