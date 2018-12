Roma | maestro di karate 80enne abusava delle allieve tredicenni | arrestato

Roma - molesta quattro ragazzine : arrestato il maestro di karate : Con l'accusa di abuso di atti sessuali su minorenni sono stati disposti gli arresti domiciliari per Alberto Evangelista, «gran maestro» di karate. Il professionista di arti marziali, 83 anni, avrebbe ...

Si è spento a Roma Bernardo Bertolucci : addio al maestro del cinema : Roma – La provocazione di ‘Ultimo tango a Parigi’, la fotografia de ‘L’ultimo Imperatore’, l’universo giovanile di ‘Io ballo da sola’ e ‘The Dreamers – I sognatori’. Si e’ spento a Roma a 77 anni Bernardo Bertolucci, indiscutibilmente uno dei piu’ grandi registi del cinema italiano. Bertolucci era nato a Parma il 16 marzo del 1941. Figlio del poeta e critico ...

Il Maestro di Hollywood che non ha mai voluto lasciare Roma : Il mondo della musica e quello del cinema festeggiano, il 10 novembre, i 90 anni del più amato compositore di musiche per il cinema, Ennio Morricone. Sarà un tributo all'artista che in settant’anni di carriera ha composto 500 colonne sonore, venduto 70 milioni di dischi e vinto due Oscar (uno alla carriera e l'altro per ‘Hateful Eight’ di Quentin Tarantino nel 2016), tre Grammy, quattro Golden Globe, un ...

"Ether" - red carpet per il maestro Zanussi alla Festa del Cinema di Roma : " Il dottore nel film crede nella scienza come uno strumento per soddisfare il più sfacciato dei desideri umani: la totale sottomissione, sia carnale che spirituale, di un altro uomo. Ether sarà il ...

Roma. Morto il maestro Stelvio Cipriani : Si è spento a Roma il maestro Stelvio Cipriani, all’età di 81 anni. E’ spirato nella casa di cura in