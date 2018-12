Roma-Inter | Spalletti | ' Non è una gara decisiva Vrsaljko a disposizione | Nainggolan out'

Roma - contro l'Inter largo ai giovani : in attacco 20 anni di media. I precedenti in Italia - e non - : Cengiz Ünder, Nicolò Zaniolo, Justin Kluivert e Patrick Schick. Quattro giocatori e appena vent'anni di media: 20,25 per la precisione. Di Francesco è in emergenza infortuni e nel big match dell'...

Inter - Spalletti : "Tutto sotto controllo. Bello tornare a Roma" : Dopo la sanguinosa sconfitta subita a Londra contro il Tottenham, che ha rimandato, e complicato, la qualificazione agli ottavi di Champions all'ultima giornata, l'Inter riparte da Roma. Città che ...

Roma-Inter - le probabili formazioni : Gli impegni di Champions League che hanno visto entrambe le squadre protagoniste in settimana ormai alle spalle, la concentrazione di Roma e Inter adesso è rivolta solo al campionato e al match dell'...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Inter - Keita e il "derby" con la Roma : "Farò di tutto per segnare" : Si avvicina sempre di più la sfida di domenica sera tra Roma e Inter. Per Keita Baldé sarà una gara speciale, un ritorno all'Olimpico dopo diverse stagioni con la maglia biancoceleste: "Sarà strano ...

Roma-Inter - il derby di Keita : "Un po' strano - e sogno di fare gol" : Roma e Juventus non saranno contente di giocare con noi. Siamo pronti, abbiamo una rosa lunga e siamo pronti ad affrontare queste due battaglie". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, a pochi ...

Il posticipo della 14esima giornata vede protagoniste Roma e Inter, entrambe alla ricerca di punti per la zona Champions

Inter - Keita : 'Con la Roma sarà il mio piccolo derby. Siamo forti e compatti' : La maglia dell'Inter non la possono mettere tutti: è pesante, con tanta storia, giocare a San Siro non è semplice, qui hanno giocato i migliori al mondo e per questo bisogna essere fieri di vestire ...

Roma-Inter - Di Francesco cerca la sua prima vittoria su Spalletti ma le quote dicono 2 : Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della stagione. La Roma, attualmente settima in classifica, ha vinto solo una delle ultime 5 partite di campionato, l’Inter è reduce da 4 gol subiti ...

Inter : Keita - pronti a sfide Roma e Juve : Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, Intervistato da Sky Sport a pochi giorni dalla gara dell'Olimpico contro i giallorossi. ''Sarà strano affrontarli, ho sempre giocato contro con la maglia ...

Serie A – Tutto pronto per il big match Roma-Inter : quote e pronostici di Planetwin365 : Di Francesco non ha mai battuto Spalletti. Per Planetwin365 favorita l’Inter, l’obiettivo 500 goal tra le due formazioni è a un passo secondo gli analisti Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della ...

Cile - l’ex Roma e Inter Pizarro si ritira : David Pizarro ha deciso di smettere e ritirarsi dal calcio giocato. Il centrocampista chiude così la sua carriera a 39 anni, dopo 17 anni tra Cile ed Europa. “È arrivato il momento. Arriva per tutti, anche per me. Per una questione personale, sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me“, ha detto il Pek in un’Intervista a La Tercera. Il centrocampista giocherà con la maglia della sua Universidad de Chile ...

De Priamo : scelta sbagliata blocco traffico giorno Roma-Inter : Roma – “Domenica sera e’ prevista allo stadio Olimpico la gara di posticipo della 14esima giornata di Serie A Roma-Inter. Spiace registrare l’ennesima svista del Campidoglio, che avendo programmato il blocco del traffico avrebbe invece potuto anticiparlo alle 18.30, anziche’ rischiare di mandare in tilt la viabilita’, creando disagi ai romani e ai commercianti”. “L’anticipazione del blocco ...

Roma-Inter : i pronostici suggeriscono un pari con pochi goal : Roma-Inter si giocherà domenica 2 dicembre 2018 alle 20:30 allo stadio Olimpico e sarà valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A: un'analisi delle statistiche dei precedenti match di entrambe le squadre suggerisce pronostici a base di pochi gol segnati, con il pareggio come esito più probabile. Statistiche e numeri La Roma, 7ª in classifica, deve rifarsi delle ultime due brucianti sconfitte, in Serie A ad Udine sabato scorso e tra ...