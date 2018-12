Roma | Di Francesco | ' Voglio una squadra con il sangue agli occhi Schick deve dare

Roma - i debiti di Di Francesco : 'Schick deve dare qualcosa in più' : Nel nostro mondo il tempo è poco e dobbiamo essere bravi ad abbreviare questa crescita che deve esserci'. Nainggolan. 'È un grande giocatore, ha avuto un pizzico di sfortuna. In partita si vede che ...

Roma - Di Francesco 'Voglio una squadra col sangue agli occhi' : Roma - 'L'Inter sta dimostrando di essere più forte di noi. Il mio desiderio domani è vedere una Roma col sangue agli occhi. Serve uno scatto mentale, dobbiamo dimenticare gli errori e giocare con ...

Roma-Inter - Di Francesco arringa i suoi uomini : “vi voglio con il sangue agli occhi” : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto a dare battaglia all’Inter nel big match della serata di domani in Serie a “Il mio futuro? Cerco sempre di dare il massimo con il desiderio di vedere una squadra con il sangue negli occhi. Mi auguro che la scintilla possa arrivare domani“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter. “Hanno dimostrato, ...

Roma - Di Francesco si gioca la panchina contro l’Inter : “Spero possa scattare la scintilla” : Come dicevamo pochi giorni fa, questa che sta per concludersi può considerarsi una settimana decisiva per le sorti della Roma e di Di Francesco. Il tecnico giallorosso infatti, dopo la sconfitta di Udine e quella indolore in Champions contro il Real Madrid, è a rischio e potrebbe anche essere sollevato dall’incarico nel caso in cui domani l’Inter dovesse banchettare all’Olimpico. L’ex Sassuolo intanto oggi ha ...

Roma - Di Francesco : "Schick? Deve migliorare. Dobbiamo ridare molto ai tifosi" : Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma. Lapresse Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, nella classica conferenza stampa prima del match che vedrà i giallorossi affrontare l'Inter, tocca ...

Roma - per Di Francesco una Lucio di speranza : Non è mica semplice giocarsi mezzo futuro contro chi ti ha mollato perché non credeva nel tuo progetto e, perdendo, magari rischi pure di dargli ragione. La Roma e Di Francesco si ritrovano a ...

Roma - 3 colpi per salvare Di Francesco : TRE ACQUISTI - Vuoti che, ora, dovranno essere colmati nel mercato di gennaio dove, secondo il Corriere dello Sport, la Roma proverà a completare almeno 3 grossi colpi. Il flop di Ivan Marcano ...

Roma-Inter - Di Francesco cerca la sua prima vittoria su Spalletti ma le quote dicono 2 : Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della stagione. La Roma, attualmente settima in classifica, ha vinto solo una delle ultime 5 partite di campionato, l’Inter è reduce da 4 gol subiti ...

Roma - processo Fini-Tulliani : stralciata la posizione di Francesco Corallo : È durata pochi minuti la prima udienza del processo per riciclaggio che vede imputati, tra gli altri, anche l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, la sua compagna Elisabetta Tulliani e il fratello di quest’ultima Giancarlo Tulliani. I giudici della IV sezione penale hanno stralciato la posizione dell’imprenditore Francesco Corallo, considerato come il “re delle slot”, accogliendo alcune eccezioni presentate dai difensori ...

Roma - Di Francesco a rischio esonero : Secondo il Corriere dello Sport la posizione dell'allenatore giallorosso è sotto stretta valutazione da parte della proprietà.

Tutta la Roma tifa per Di Francesco : meglio evitare un altro esonero : Inter, ultima chiamata. Dopo due sconfitte consecutive la panchina giallorossa torna a rischio, ma la società non vorrebbe cambiare allenatore. Una pesante sconfitta contro l' Inter di Spalletti ...

Roma - altro stop per la squadra giallorossa : uomini contati per Di Francesco : L’emergenza infortuni in casa Roma è ormai a livelli altissimi, dopo i tre infortuni negli ultimi quattro giorni. Domani si conosceranno le condizioni di Dzeko ed El Shaarawy, bloccati rispettivamente da lesioni al flessore. Oggi solo fisioterapia per gli ultimi due acciaccati in ordine di tempo e per Pellegrini. Non ci saranno contro l’Inter, come non ci sarà neanche De Rossi. Ma nelle ultime ore è sopraggiunto ...

Un altro passo nella storia per Francesco Totti - si commuove alla cerimonia per il suo ingresso nella Hall of fame della Roma : Francesco Totti è entrato ufficialmente a far parte della Hall Of fame della Roma. Il fuoriclasse di Porta Metronia è diventato il 28° giallorosso, il primo per decisione diretta della società, a fare il suo ingresso nella prestigiosa galleria di campioni in una cerimonia svolta sotto la Curva Sud di uno stadio Olimpico strapieno e traboccante amore nei confronti del suo simbolo, nell’immediata vigilia della sfida di Champions League Roma-Real ...

Roma - Di Francesco non vuole sentir parlare di mercato e lancia un “allarme infortuni” : Roma, Di Francesco sa bene che è il momento di lavorare sodo per risollevare la sua squadra, il mercato può attendere per adesso Roma, Di Francesco allontana le chiacchiere di mercato. Ai microfoni di Skysport il tecnico giallorosso non sembra voler sentire parlare di trasferimenti, nè in entrata, nè in uscita. La Roma ha altro a cui pensare in questo intenso mese di dicembre nel quale servirà risollevare un po’ la classifica in ...