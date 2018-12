Risultati Serie C diretta live | solo un pareggio del Monza contro il Gubbio

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Spal e Empoli scendono in campo! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, attese oggi 1 dicembre 2018, anticipi del 14turno.

Serie A live - le partite di oggi. Risultati e classifica : Apre Spal-Empoli, il big match Fiorentina-Juventus alle 18. Sampdoria-Bologna alle 20.30 chiude gli anticipi del sabato

Serie B - formazioni ufficiali e Risultati in diretta live della 14giornata : formazioni ufficiali COSENZA-PADOVA Cosenza , 4-3-3, : Perina; Corsi, Dermaku, Ioda, Legittimo; Mungo, Bruccini, Garritano; Baez, Baclet, Tutino Padova , 4-3-1-2, : Perisan; Cappelletti, Capelli, ...

Risultati Serie C diretta live - il Monza cerca i tre punti contro il Gubbio : Risultati Serie C diretta live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie C, un turno che promette grande spettacolo ed indicazioni per il proseguo della competizione. Alla ricerca dei tre punti il Monza, la squadra di Brocchi non sta entusiasmando e cerca la svolta sul campo del Gubbio. La capolista Pordenone in trasferta nel match insidioso contro il Sudtirol, la Fermana alla ricerca del riscatto nella partita ...

Risultati Serie B LIVE - la Salernitana sul difficile campo del Cittadella : Risultati Serie B LIVE – Dopo il pareggio a reti inviolate della partita tra Palermo e Benevento continua il programma della 14^ giornata del torneo cadetto, un turno che può dare importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Alle 15 tre interessanti partite, scontro al vertice tra Cittadella e Salernitana, entrambe le squadre in lotta per la zona payoff. Il Padova sul difficile campo del Cosenza cerca un risultato ...

Risultati Serie C - la classifica : vittoria nel finale del Catanzaro contro la Reggina [FOTO] : Risultati Serie C – Non si ferma il campionato di Serie C, una stagione che sta regalando già grosse emozioni e colpi di scena, nuove importanti partite ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Non è andato oltre il pareggio l’Entella, solo un pareggio sul campo del Cuneo, riscatto comunque dopo la sconfitta contro il Siena. Continua il momento magico proprio del Siena, importante blitz sul campo del Pro ...

Serie D - i Risultati dei recuperi : pareggi per Taranto e Latina : Turno infrasettimanale in Serie D, nel corso del quale si sono recuperate alcune partite rimaste in sospeso dalle giornate precedenti e si sono giocate anche sette delle otto partite in programma per ...

Risultati Serie D diretta live - rinviata la partita del Messina : Risultati Serie D diretta live – Continua il programma valido per il campionato di Serie D, in campo alcune squadre pronte a regalare spettacolo ed emozioni. Nel frattempo è stata rinviata la partita del Messina, il club siciliano non sta attraversando un buon momento ed il rinvio della partita non permette il riscatto. La gara non si è disputata per impraticabilità del campo in seguito alla pioggia, il pallone in molti punti non ...

Risultati Serie C diretta live : in campo Siena ed Entella : Risultati Serie C diretta live – Non si ferma il campionato di Serie C, una stagione che sta regalando già grosse emozioni e colpi di scena, nuove importanti partite ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo l’Entella che cerca il riscatto dopo il ko contro il Siena, altra trasferta questa volta sul campo del Cuneo, partita che può essere considerata insidiosa. Trasferta proprio per il Siena che ...

