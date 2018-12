Risultati NBA – Spurs a picco in classifica | i Lakers mettono sotto Dallas | Bulls

NBA 2019 : i Risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con Dallas ...

NBA 2019 : i Risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono state ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (30 novembre) : Toronto supera Golden State al supplementare - successi per Lakers e Clippers : Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento. Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Knicks - Gallinari show a Los Angeles : ok Thunder e Bucks : Philadelphia non dà scampo ai Knicks, Bulls sconfitti di misura da Milwaukee mentre Thunder e Clippers si sbarazzano di Cleveland e Phoenix Emozioni a non finire nella notte NBA appena trascorsa, caratterizzata da tanto spettacolo e da giocate davvero da urlo. Grande affermazione di Philadelphia al cospetto dei Knicks, stesi con il punteggio di 117-91. Partita mai in discussione al Wells Fargo Center, chiusa già alla fine del primo tempo ...

NBA - i Risultati della notte : Lillard da record batte i Magic - i Bucks vincono contro Chicago : Con il papà presente eccezionalmente sugli spalti, il camerunense ci ha tenuto a fargli capire una volta di più di aver fatto la scelta giusta quando ha preferito il basket alla pallavolo , lo sport ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (28 novembre) : Toronto si conferma al vertice - mentre i Lakers vengono demoliti a Denver : Cinque partite in campo nella nottata NBA, con diversi spunti interessanti. In primo luogo Toronto passa sul parquet dei Grizzlies e si conferma la squadra con il miglior record della Lega, mentre i Lakers vengono sommersi a Denver e hanno la conferma che la vetta della Western Conference è ancora lontana. DETROIT PISTONS (11-7) – NEW YORK KNICKS (7-15): 115-108. Detroit ingrana la terza e si libera anche dei Knicks. Solita grande ...

Nba Risultati : Durant 49 - Warriors show : Harden 54 - ma Rockets flop : Un fenomenale Kevin Durant da 49 punti e 9 assist sale in cattedra nel 2° tempo per togliere i suoi Warriors dai guai e guidarli al successo casalingo sui Magic. Il tutto in cooperazione con Klay ...

NBA - Risultati della notte : Boston si sveglia a New Orleans - Charlotte resiste alla rimonta di Milwaukee : New Orleans Pelicans-Boston Celtics 107-124 Dopo un periodo complicatissimo i Boston Celtics avevano bisogno di una vittoria convincente, ed è arrivata su un campo difficile come quello dei New ...

Risultati NBA – Harden e Durant show nella notte! Sorrisi per Cavaliers e Spurs : Uno spettacolo unico: tutti i Risultati delle partite di NBA disputate nella notte italiana Tanto spettacolo nella notte italiana con le partite NBA, tante le sfide che si sono disputate oggi nei parquet americani. Ad aprire le danze è stato il macth tra Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks, vinto dai padroni di casa per 110-107. Antetokounmpo, con i suoi 20 punti e 13 rimbalzi non è riuscito ad infastidire l’accoppiata Lamb-Walker: i ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (27 novembre) : terzo successo consecutivo per Golden State. Cade Milwaukee - gli Spurs tornano alla vittoria : Sette partite nella notte NBA. vittoria sofferta ma fondamentale per Golden State, che prova a mettersi alle spalle il momento di difficoltà. Sconfitta inaspettata per Milwaukee, mentre tornano al successo i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Miglior prestazione della serata per James Harden, che mette a referto 54 punti nella sconfitta dei Rockets a Washington. Vittorie anche per Minnesota, Boston e Indiana. I Milwaukee Bucks cadono in casa ...