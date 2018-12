Riprese finite per il film di Downton Abbey | l’annuncio in un video dal set con tutti i

optimaitalia

(Di sabato 1 dicembre 2018)Ultimo ciak per ildi: ledell'adattamento della serie per il grande schermo in uscita nel 2019 sono ufficialmente terminate e comincia la fase di post-produzione.L'account Twitter ufficiale della serie ha condiviso l'annuncio della fine dellecon uninedito che offre al pubblico un'anteprima di ciò che vedrà al cinema."143 scene indimenticabili, 50 giorni meravigliosi, 1glorioso. Finito!" annuncia ilche mostra il cast all'opera sui tanti set allestiti per questa grande produzione, attesissima dopo la conclusione della sesta ed ultima stagione della serie tv trasmessa nel 2016 su ITV nel Regno Unito.È passato appena un anno da quanto è diventata ufficiale la notizia della produzione di uno spin-off per il grande schermo, un progetto che il creatore Julian Fellowes aveva in mente da anni ma che sembrava di difficile ...