Rimesso a nuovo il Huawei P10 Plus con GPU Turbo e ultima patch | focus firmware 379 e 380

(Di sabato 1 dicembre 2018)Un gran bel momento quello attuale per ilP10. L'ex top di gamma non è stato per nulla abbandonato lato software e nel giro di pochi giorni sta beneficiando di due importanti novità: la GPUma anche ladi sicurezza Google più recente, rispettivamente con i379 e 380.Stiamo parlando delP10nella sua versione non brandizzata che a partire dalla settimana scorsa ha cominciato a ricevere proprio la GPUcon il pacchetto 379. Abilitando la modalità di gioco nella scheda Game Suite, l'esperienza sarà decisamente più fluida con i titoli preferiti.Il pacchetto 379 contribuisce pure ad ottimizzare la registrazione dello schermo sulP10che non ha più limiti di tempo ed ora è possibile pure selezionare una sorgente sonora come il microfono per la clip. Per finire, sempre lo stesso pacchetto, contribuisce a migliorare la ...