Reggae patrimonio dell' Unesco | delegati Onu cantano Bob Marley VIDEO

Da oggi il Reggae è patrimonio dell'Unesco : E' un giorno importante, per la musica di certo, ma anche per la cultura e l'arte internazionale. L'Unesco ha infatti dichiarato la musica reggae come un bene immateriale dell'umanità, da preservare e far conoscere. Un riconoscimento artistico importante per la musica di origine jamaicana, nota ai più grazie a Bob Marley, massimo esponente di questa tradizione musicale e culturale. Gli addetti ai lavori hanno giudicato questo stile musicale ...

Reggae patrimonio Unesco - Africa Unite : “Temi di Marley ancora attuali in un periodo di messaggi musicali pericolosi” : La cultura rastafariana è sbarcata in Italia grazie a loro. Con un sound ‘nero’, made in Giamaica, nonostante provenissero da Pinerolo, in Piemonte, hanno fatto ballare intere generazioni, affermandosi nel panorama musicale nazionale. Sono gli Africa Unite, il gruppo, oggi composto da sei musicisti, nato nel 1981. Il loro nome si ispira ad una canzone di Bob Marley, padre del genere che oggi ha ricevuto un riconoscimento mondiale. Il ...

Reggae patrimonio Unesco e rapper nel Parlamento Usa. La musica può cambiare il mondo : La notizia è fresca e anche molto interessante: l’Unesco ha dichiarato la musica Reggae patrimonio dell’umanità. L’organismo delle Nazioni Unite argomenta ampiamente la scelta: il fatto che il Reggae abbia dato storicamente voce agli emarginati, la sintesi che esprime delle numerose influenze del periodo coloniale e post-coloniale dei Caraibi, il suo inserimento nei programmi scolastici in Giamaica e, più in generale il contributo alla ...

La musica Reggae è patrimonio dell'umanità. La decisione dell'Unesco : "Ha contribuito al dibattito su ingiustizia e resistenza" : Bob Marley sarebbe felice. La musica reggae diventa patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. I ritmi caraibici cadenzati e rilassanti, che hanno riscosso fama internazionale grazie ad artisti come Bob Marley e Dennis Brown, si sono assicurati un posto al sole fra i tesori culturali globali delle Nazioni unite.L'agenzia culturale e scientifica dell'Onu ha aggiunto il genere musicale nato in Giamaica negli anni '60 al "patrimonio culturale ...