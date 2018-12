Regeni | l' Egitto attacca Fico | Ingiustificabile Moavero convoca

Caso Regeni : per l'Egitto la posizione di Fico è 'ingiustificabile' : Il Caso di Giulio Regeni, il ricercatore ed attivista italiano morto in Egitto, è alla base del recente scontro diplomatico che vede contrapposto il nostro Paese all'Egitto, relativamente ad importanti istituzioni dei due Paesi. Ad accendere la miccia dello scontro sono state le dichiarazioni del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Quest'ultimo ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche tra la Camera dei ...

Regeni - Italia ed Egitto ai ferri corti. Moavero convoca l'ambasciatore : Sul caso Regeni Italia ed Egitto sono nuovamente ai ferri corti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero ha preso atto con delusione che le indagini non procedono ed ha convocato l'ambasciatore...

Regeni - l'Egitto attacca Fico : "Una posizione ingiustificata" : Quanto detto ieri dal presidente della Camera Roberto Fico sul caso di Giulio Regeni ha prodotto degli effetti: il Parlamento egiziano, nel corso della giornata di oggi, ha parlato di quella di Fico come di una "pozione ingiustificata".Durante la giornata di ieri, il pentastellato aveva reso noto di voler porre un freno alle relazioni intecorrenti tra l'istituzione che presiede e l'assise parlamentare egiziana: "Con grande rammarico - aveva ...

Regeni - Camera Egitto : rammarico per Fico : 17.26 Il Parlamento egiziano "ha espresso il proprio rammarico per le dichiarazioni e l'atteggiamento ingiustificabile da parte del presidente del Parlamento italiano" Roberto Fico sul caso Regeni. E' quanto si legge in una nota della Camera di rappresentanti egiziana. Quella di interrompere le relazioni con l'Egitto è "una scelta ingiustificata ancora di più se si considera che arriva dopo l'incontro tra le magistrature dei due Paesi, in cui ...

Caso Regeni - Di Maio : Egitto dia risposte : 16.48 Sul Caso Regeni "il governo in questi mesi ha provato la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte" e"ha assicurato risposte efficaci".Così il vicepremier e titolare Mise Di Maio. Se le risposte "non dovessero arrivare, ne trarremo le conseguenze", ha anche detto Di Maio. Stop all'export di armi italiane? "Si compromettono tutti i i rapporti". Alla domanda se le conclusioni riguarderanno anche le attività dell'Eni nel ...

Regeni - Di Maio : “Provata strada del dialogo. Senza risposte da Egitto si comprometteranno relazioni” : “Questo governo ha provato in questi medi la strada del dialogo con l’Egitto che deve darci risposte sull’omicidio di Giulio Regeni. Noi ci aspettiamo delle risposte che devono arrivare in questo periodo e che ancora non stanno arrivando”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di un evento dedicato ai giovani al Mise. “Abbiamo provato una strada, ma se questa strada non porta a segnali ...

Giulio Regeni - Di Maio : "Senza risposte dall'Egitto si compromettono tutti i rapporti" : Luigi Di Maio sta con Roberto Fico. Dopo lo stop ai rapporti con l'omologo del Cairo, annunciato ieri dal presidente della Camera, ora anche il vicepremier si pone sulla linea dell'intransigenza sul caso Regeni: "Lo abbiamo sempre detto - sottolinea- Abbiamo provato una strada ma se questa strada non porta a segnali dall'Egitto sull'individuazione del responsabile della morte di Giulio Regeni trarremo le conseguenze". "Non riguarda solo" la ...

Caso Regeni - Di Maio : “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi. Eni? Tutto ne risentirà” : L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Di Maio lancia un ultimatum al Cairo sul Caso di Giulio Regeni, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop ai rapporti con lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di ...

Regeni - Fico : “Camera compatta su stop a rapporti con Egitto. Conte ha frenato? No - lo sentirò” : “Se il governo Conte ha frenato dopo mio stop ai rapporti diplomatici con il Parlamento dell’Egitto per i mancati sviluppi sul caso Regeni? No, sentirò Conte. E la Camera è stata compatta”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, a margine di un convegno sui beni comuni. “Io isolato? In realtà, ieri è successa una cosa molto positiva, durante la conferenza dei Capigruppo dove erano presenti tutti i gruppi politici ...

Caso Regeni : l'Italia sospende i rapporti con l'Egitto : Dopo la decisione della Procura di Roma, che indaga sulla morte di Giulio Regeni, di procedere con l'iscrizione dei primi nomi sul registro degli indagati è di nuovo gelo tra Italia ed Egitto. ...

Regeni - FICO SOSPENDE RAPPORTI TRA CAMERA E PARLAMENTO EGIZIANO/ Farnesina 'Richiameremo Egitto a suo impegno' - IlSussidiario.net : Caso Giulio REGENI, FICO annuncia la svolta: 'CAMERA SOSPENDE RAPPORTI con PARLAMENTO EGIZIANO'. Conte frena, le dichiarazioni della Farnesina.