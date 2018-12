Reddito di cittadinanza | Di Maio | ' Sarà com' è partito'

Mara Carfagna : "Governo - Reddito di cittadinanza? Se affidiamo portafoglio a Castelli..." : E sul sottosegretario all'Economia aggiunge: ' È la matematica che ce lo dice ma, certo, se affidiamo il nostro portafogli a Laura Castelli , lei capisce che, tra la matematica e la realtà si crea ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : 'Come è partito così arriva' : Di Maio ha poi dichiarato: 'E' logico che l'economia si fermi se l'ultimo governo del Pd ha fatto una manovra insipida che non aveva alcun investimento. Poche centinaia di milioni di euro messe dal ...

Di Maio - Reddito di cittadinanza : sarà com'è partito : Il vicepremier vuole fugare ogni dubbio sulle voci che danno la misura di sostegno al reddito diversa rispetto alle previsioni e aggiunge: se le persone non accetteranno il lavoro, perderanno il ...

Manovra - il Reddito di cittadinanza resta il nodo da sciogliere : Teleborsa, - Di Maio ribadisce ancora una volta che sulla pensione di cittadinanza non si torna indietro mentre sembrano aprirsi nuovi scenari per il reddito di cittadinanza . "C'è ancora qualcuno che ...

Di Maio apre alla trattativa con la Ue : 'Ma il Reddito di Cittadinanza non si tocca' : 'E' logico che l'economia si ferma se l'ultimo governo Pd ha fatto una manovra insipida che non aveva alcun investimento'

Addio al Reddito di cittadinanza - sarà un Rei potenziato : I grillini alla fine sono stati smascherati. Solo promesse elettorale. Peccato davvero per quelle persone che si sono illuse di

Finti poveri e Isee truccati : a rischio la platea del Reddito di cittadinanza : Al ministero del Lavoro sono preoccupati. Sul tavolo del vice premier Luigi Di Maio c'è infatti il dossier della Guardia di Finanza sui Finti poveri, i possibili destinatari del reddito di ...

Reddito di cittadinanza a 500 euro per famiglia - sempre più vicino al Reddito d'inclusione : Sarebbe questa la proposta fatta dal ministero del Lavoro a quello dell'Economia, in questi giorni di trattativa tra l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte e la Ue. I 500 euro sono riferibili a una ...

Ravenna - FI scende in piazza contro il Reddito di cittadinanza : 'Mancia per i fannulloni' : Sabato primo dicembre. A Ravenna, dal lato della Questura di via Berlinguer, sarà allestito dai dirigenti locali di Forza Italia un banchetto informativo rivolto a tutta la cittadinanza locale, per metterla al corrente e rendere noti quelli che, per i forzisti, sono i punti di criticità di questa "pessima" manovra di bilancio. Forza Italia favorevole all'applicazione dell'equazione liberale del benessere Così come stabilito dalla Commissione ...

Manovra : Pallini (M5S) - quota 100 e Reddito cittadinanza non si toccano : Roma, 30 nov. (Labitalia) - “Stiamo cercando di rimodulare qualcosa, lavorando su alcuni emendame[...]

Manovra - per accontentare l'Ue quota 100 e Reddito di cittadinanza slittano a giugno? : Servono 7 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. A questa somma sono giunti i tecnici al lavoro per "rimodulare" la legge di bilancio. Bruxelles chiede a Roma di garantire un ...

Reddito di cittadinanza - l’assegno medio mensile sarà di 500 euro : L'assegno medio mensile per il Reddito di cittadinanza sarà di 500 euro, secondo le stime dei consulenti del ministero del Lavoro. Cambiano anche alcuni aspetti riguardanti gli incentivi per le imprese in una prima bozza del decreto. E intanto si deve attendere il provvedimento per iniziare la stampa delle tessere.Continua a leggere