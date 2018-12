Recensione Valiant Hearts per Nintendo Switch | i videogiochi raccontano la Grande Guerra

optimaitalia

(Di sabato 1 dicembre 2018): The Great War non è un gioco “nuovo”, nel senso che è già uscito nel 2014 su molte altre piattaforme. Questo non significa che la recente uscita susia un male, anzi, è la riscoperta di un titolo molto particolare, soprattutto per i temi che tratta. Ha vinto tanti premi perché utilizza il medium videoludico per raccontare quello che di solito i giochi non narrano, cioè la PrimaMondiale vista da una prospettiva non retorica, per questo Ubisoft Montpellier ha fatto unlavoro.Si tratta di un’avventura grafica costellata di enigmi e con quattro protagonisti con storie intrecciate: Emile è un padre di origini francesi che è costretto ad arruolarsi e andare in, Anna è una ragazza belga che cerca il padre e soccorre i feriti, Karl è un giovane soldato tedesco che vuole tornare in Francia da sua moglie e suo figlio e infine ...