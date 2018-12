Real Madrid Valencia 0-0 LIVE | risultato in diretta

Inter - il Real Madrid insiste : vuole Icardi la prossima estate (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al big match di campionato che domani vedrà i nerazzurri impegnati allo stadio Olimpico contro la Roma in una gara decisiva per la lotta Champions, visto che in caso di vittoria i milanesi porterebbero a 12 i punti di vantaggio sui giallorossi. Uno dei giocatori più attesi è sempre il centravanti argentino, Mauro Icardi, che contro il Frosinone ha giocato solo uno spezzone di gara, essendo partito dalla panchina. ...

Real Madrid-Valencia su DAZN : ecco come fare per vedere la gara gratis : La Liga è ormai vicina al giro di boa, ma non ha mancato finora di regalare sorprese, a partire dall’exploit del Siviglia, che punta a continuare a insidiare Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. I “blancos” sono finora stati protagonisti di un inizio di stagione caratterizzato da troppi alti e bassi e hanno quindi la […] L'articolo Real Madrid-Valencia su DAZN: ecco come fare per vedere la gara gratis è stato ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

Calciomercato Real Madrid - Perez pronto a soffiare un calciatore al Manchester City [VIDEO] : Il momento di flessione dopo le tre Champions League vinte consecutivamente non cancella l’appeal del Real Madrid, che oltre a vincere conosce anche un altro modo per risollevare i tifosi: gli acquisti in sede di Calciomercato. Ai Blancos sono stati associati diversi top player del calcio mondiale, come Hazard e Neymar, e giovani in rampa di lancio, come Palacios. Ma il nome delle ultime ore, lanciato da Marca in prospettiva estate ...

Roma Real Madrid 2 0 : Coraggio e personalità. Le numerose assenze costringono Di Francesco a schierare una formazione inedita soprattutto dal centrocampo in su, con Zaniolo trequartista al posto di Lorenzo Pellegrini e ...

Calciomercato Real Madrid - è lotta a due per Isco : Le esclusioni di Isco rappresentano uno dei temi che più fa discutere in casa Real Madrid. Il quotidiano spagnolo As, sottolineando i 71′ messi a referto in sei presenze dal momento dell’arrivo di Solari sulla panchina dei Blancos, ha evidenziato come il trequartista possa presto cambiare aria. Sono principalmente due le pretendenti al cartellino dell’ex Malaga: Manchester City e Juventus, che in estate potrebbero ...

Hasic - il 'Dybala del Maksimir' : dal caos contratto alla sfida Real Madrid-Barça : Nelle ultime settimane, un errore della dirigenza della Dinamo Zagabria e l'interesse dei migliori club del mondo hanno acceso i riflettori proprio su Hasic, pronto a sbarcare nel grande calcio. caos ...

Ecco le maglie Adidas-EA Sports : per il Real Madrid un look “spaziale” : maglie adidas ea Sports. Adidas, in collaborazione con EA Sports, ha Realizzato una serie di maglie per alcuni dei club più importanti di cui è sponsor tecnico e non ha mancato di regalare sorprese. Il brand tedesco ha infatti curato le quarte divise di Manchester United, Juventus, Real Madrid e Bayern Monaco che potrebbero essere […] L'articolo Ecco le maglie Adidas-EA Sports: per il Real Madrid un look “spaziale” è stato ...

Real Madrid - rottura Isco-Solari : Juve - Inter e Milan sfidano le big della Premier : L'esclusione di Isco, a sorpresa, dalla lista dei convocati di Roma-Real Madrid, continua ad animare il dibattito in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, il talento iberico, che ieri all'Olimpico ...

Roma Real Madrid : Schick fallisce ancora. Ma con Dzeko out… : Roma Real Madrid: Schick NON C’E’ – Patrick Schick a Roma è diventato l’ombra di se stesso. Pagato quasi 30 milioni nell’estate del 2017, la Roma nella Capitale non ha mai visto il giocatore che incantò per un anno alla Sampdoria. La storia del giocatore ceco è di quelle da sliding doors di mercato: la […] L'articolo Roma Real Madrid: Schick fallisce ancora. Ma con Dzeko out… proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Real Madrid - scoppia il caso Isco : Inter e Juve alla finestra : In casa Real Madrid si è aperto un caso Isco . Il centrocampista spagnolo, uno dei punti fermi di Zidane e Lopetegui , con Solari sta giocando pochissimo ed è stato spedito in tribuna anche in ...