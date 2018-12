Ray Donovan 6×09: Mac e Bridget in pericolo?

ilnotiziangolo

: RAY DONOVAN spoiler: Sinossi episodio 6x09 'Dream on' (23 dicembre) - TelefilmSpoiler : RAY DONOVAN spoiler: Sinossi episodio 6x09 'Dream on' (23 dicembre) - TelefilmSpoiler : RAY DONOVAN spoiler: Sinossi episodio 6x07 'The 1-3-2' (9 dicembre) - TelefilmSpoiler : RAY DONOVAN spoiler: Foto promozionali episodio 6x06 'A Girl Named Maria' -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ray6×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv di Showtime andrà in onda il 23 dicembre 2018. “Dream On” ci svela come se la passerà il faccendiere in seguito agli ultimi eventi. La trama di Ray6×09 ci conferma che la scelta sarà difficile, soprattutto perché sul piatto ci sono le vite di Mac eRay6×09 trama e anticipazioni Un ostacolo dietro l’altro per il nostro protagonista, che ancora una volta si ritroverà a vedere il mondo crollargli addosso. Da un lato la campagna della Novak che a quanto pare non andrà bene, dall’altro il rischio che sta correndo Mac in seguito all’ultima rivelazione. L’agente finalmente ha chiarito la sua posizione in merito alla candidata e forse potremo scoprire anche perché ha deciso di salvare Ray quel giorno. Per il faccendiere sarà decisivo trovare ...