Ray Donovan 6×08: sarà Bridget a pagare

ilnotiziangolo

: Ray Donovan 6×09: Mac e Bridget in pericolo? - #Donovan #6×09: #Bridget #pericolo? - zazoomblog : Ray Donovan 6×09: Mac e Bridget in pericolo? - #Donovan #6×09: #Bridget #pericolo? - TelefilmSpoiler : RAY DONOVAN spoiler: Sinossi episodio 6x09 'Dream on' (23 dicembre) - TelefilmSpoiler : RAY DONOVAN spoiler: Sinossi episodio 6x07 'The 1-3-2' (9 dicembre) -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ray6×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 16 dicembre 2018. “Who Once Was Dead” ci prepara il peggio soprattutto per il protagonista e. La trama di Ray6×08 prevede un conto salato che la ragazza dovràal posto del genitore.Ray6×08 trama e anticipazioni Abbiamo lasciatofelice della sua nuova vita al fianco di Smitty, ma sappiamo come tutto potrebbe crollare entro breve. Ed a quanto pare le cose non andranno molto bene, visto che la figlia del faccendiere si ritroverà a doveril prezzo delle azioni del padre. Possiamo solo immaginare che le ultime incursioni di Ray negli affari di Sam provocheranno delle conseguenze terribili. Purtroppo nonlui in modo diretto a dover riil debito, quanto la sua unica figlia femmina.LEGGI ANCHE ...