Ray Donovan 6×07: un problema di lealtà

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ray6×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv ritorna su Showtime il 9 dicembre 2018, mentre il venerdì successivo per quanto riguarda la versione doppiata di Netflix. “The 1-3-2” ci introduce al prossimo bivio che vedrà il protagonista di fronte ad una scelta. La trama di Ray6×07 non può che parlarci di Mac, il poliziotto che ha aiutato il faccendiere in seguito al suo tentato suicidio.Ray6×07 trama e anticipazioni Sapevamo che prima o poi sarebbe successo. La conoscenza fra Mac e Ray è avvenuta in modo strano ed ancora di più particolare è stata la decisione del protagonista di non abbandonare la casa dell’agente. Inizialmente abbiamo creduto che si trattasse solo di una questione di comodo. Dopo tutto aiserve sempre un contatto fra le autorità. Nella settima puntata la situazione invece appare ...