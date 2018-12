Rapina la compagna durante una lite | arrestato

A Roma picchia - Rapina e violenta ex compagna : arrestato 24enne : Roma – Richieste di denaro, botte e minacce dell’uomo nei confronti di una sua connazionale con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale. Per questo un nigeriano di 24 anni, e’ stato arrestato dagli agenti del Commissariato Romanina per i reati di estorsione, violenza sessuale, rapina e lesioni personali. La vittima, spaventata dall’aggressivita’ dell’uomo e dalle continue richieste di denaro aveva ...