ilnapolista

: Ranieri: «Ancelotti ha subito dato la sua impronta al Napoli» - napolista : Ranieri: «Ancelotti ha subito dato la sua impronta al Napoli» - logimanmusik : @rosalinobove @OfficialAllegri @Inter Certo. Lo preso da parte e ce lo mandato alla grande, ma non davanti a tutti.… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) L’intervista alla Gazzetta Domani c’è il derby italo-londinese tra Chelsea e Fulham. La squadra di Sarri ospita quella dia Stamford Bridge, un’occasione per raccogliere le parole del tecnico romano, da poco sulla panchina dei Cottagers. La Gazzetta dello Sport ha realizzato un’intervista in edicola oggi: «Per me non allenare è stato uno stress, mi sentivo un leone in gabbia. Sono nel calcio dai tempi delle giovanili con la Roma. Il lavoro per me è vita. Il primo a chiamarmi dopo l’arrivo al Fulham? José Mourinho. Grande uomo. Grande allenatore. Grande personaggio».La sfida con Sarri: «È un allenatore davvero in gamba. L’ho seguito qualche giorno a Cobham. C’è grande studio alle sue spalle, belle intuizioni, un’enorme passione. Quando ci siamo incontrati mi ha ricorun episodio dei tempi di Firenze, oltre vent’anni fa. Mi invitarono a una ...