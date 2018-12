Raggiunto accordo affidamento figli Angelina Jolie-Brad Pitt

Ragusa - Tribunale e Prefettura : Raggiunto l'accordo sui parcheggi : I dipendenti del Tribunale di Ragusa e quelli della Prefettura possono stare tranquilli: hanno vinto la loro battaglia sui parcheggi a pagamento. In verità, non è un successo pieno perché la società ...

Brexit - si dimette il ministro per l’Irlanda del Nord : “L’accordo Raggiunto non ci libera dai ceppi dell’Ue” : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il 25 novembre si terrà un vertice Ue straordinario per la Brexit, per firmare l’accordo di ritiro. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier al termine di un incontro giovedì mattina. Intanto però il governo di Theresa May perde pezzi dopo il raggiungimento dell’intesa con Bruxelles. Il ministro britannico ...

Brexit : Raggiunto accordo preliminare - May convoca il governo : I negoziatori britannici hanno raggiunto l'intesa su una bozza di accordo per la Brexit a Bruxelles, classificata da alcune testate come un documento «preliminare». Il testo sarà discusso mercoledì ...

Brexit : Raggiunto accordo preliminare - May convoca il governo per domani : Definita la bozza dell’intesa fra Londra e Bruxelles per l’uscita della Gran Bretagna dalla UE. La premier ha convocato per domani una riunione del Gabinetto di stato. I media britannici parlano di un patto «non stabilizzato» anche perchè, per ora, Theresa May non ha una maggioranza di governo favorevole all’accordo con l’Europa...

Raggiunto un "accordo tecnico" sulla Brexit tra Londra e l'Ue : È stato Raggiunto un "accordo tecnico" sulla Brexit tra Londra e Bruxelles. Lo riferiscono i media britannici. Gli ambasciatori dei Paesi Ue si riuniranno mercoledì per studiare il testo, che è stato inviato a Londra, dove nel pomeriggio di domani si riunirà il governo guidato da Theresa May.Lo rende noto la Bbc, confermando la notizia della tv pubblica irlandese Rte sul testo concordato a livello tecnico delle ultime ...

Amazon - Raggiunto l’accordo per vendere prodotti Apple : È notizia di qualche ora fa che Amazon e Apple hanno raggiunto un accordo secondo cui la società di Jeff Bezos potrà vendere direttamente prodotti Apple all’interno del suo e-commerce in Italia, Spagna, Regno Unito, leggi di più...

Germania - Vecchi diesel - Raggiunto laccordo tra governo e costruttori tedeschi : Incentivi e possibilità di retrofit meccanici fino a 3 mila euro a esemplare per ridurre limpatto ambientale dei diesel di Vecchia generazione. Sono questi i contenuti emersi da un incontro durato diverse ore tra il ministro dei trasporti tedesco Andreas Scheuer e i rappresentanti dei principali gruppi dell'auto di bandiera, disposti a intervenire economicamente (seppur con modalità diverse) per ridurre le emissioni dei veicoli a ...

Prescrizione - il ministro Bonafede : 'Raggiunto l'accordo - verrà introdotta dopo il primo grado' : La maggioranza ha trovato un accordo sulla Prescrizione . Lo ha riferito il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , al termine del vertice con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di ...

Nuovo sponsor in casa Lazio : accordo Raggiunto con Caffè Mamanero : Lazio Caffè Mamanero Nuovo sponsor. In attesa di scendere in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League dove affronterà l’Olimpique Marsiglia dell’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, la Lazio può festeggiare l’arrivo di un Nuovo sponsor. Grazie all’intermediazione di Infront, mrketing agent della società capitolina, il club biancoceleste ha infatti […] L'articolo Nuovo sponsor in casa Lazio: ...

Somec - Raggiunto accordo per acquisizione Primax : Somec, ha concluso un accordo per l'acquisto della quota di maggioranza di Primax, player nell'ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di abbattitori e forni per uso professionale.

Alitalia - accordo Raggiunto per l'ingresso delle Fs : Roma, 23 ott., askanews, - Oramai mancano solo gli ultimi dettagli per la messa appunto dell'offerta vincolante delle Fs per l'acquisizione dell'Alitalia. A otto giorni dalla scadenza del bando di ...

MPS - Raggiunto accordo transattivo con gruppo De Masi : Banca Monte Paschi di Siena e il gruppo De Masi hanno raggiunto un accordo per porre termine ad una lunga controversia che ha visto le parti, in origine Banca Antonveneta ,contrapposte per oltre ...

Fca vende Magneti Marelli : Raggiunto l'accordo con Kkr : Magneti Marelli passa in mani stranieri. Fca ha raggiunto l'accordo per la cessione della società al gruppo Calsonic Kansei, multinazionale nata in Giappone, ma controllata dal fondo di private equity Kkr dopo essere stata ceduta dalla Nissan Motor. A dare notizia è Bloomberg. Secondo l'agenzia, il valore dell'operazione dovrebbe essere intorno ai 6,2 miliardi di euro.Come scrive Repubblica, "nell'accordo è previsto che verrà mantenuto ...

Decreto fiscale - accordo Raggiunto tra Lega e M5S : 'L'economia italiana sta andando meglio ma è allo stesso tempo segnata da un'esplosione di ineguaglianze sociali tra regioni, tra categorie sociali, tra generazioni'. 'Lo scarto tra ricchi e poveri ...