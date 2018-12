Quello tra Trump e Xi sarà un vertice con molte scintille

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che il caso di papà Di Maio è come Quello di papà Boschi e di papà Renzi? : E’ vero che il caso di papà Di Maio è simile o identico ai casi di papà Boschi e di papà Renzi? E’ vero che Matteo Salvini denunciando Francesco Belsito nel processo per appropriazione indebita sui 49 milioni rubati della Lega ha fatto il suo dovere e ha garantito che il processo faccia il suo corso sia con Umberto Bossi sia con Belsito? E’ vero che la commissione ministeriale che deve decidere l’analisi costi-benefici ...

Il video dei progetti del nuovo Ponte Morandi : tra questi anche Quello di Calatrava : Ecco un suggestivo e realistico video rendering delle nuove ipotesi progettuali del Ponte Morandi, studiate in pochissimo tempo da alcuni studi di progettazione; tra queste anche quelle dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava. Le ipotesi progettuali in un video realistico ‘mozzafiato’ Si tratta di un video dal contenuto in termini di immagini davvero mozzafiato. In esso si ha la possibilità di vedere le suggestive immagini realistiche di ...

Jeremias Rodriguez e il trans Josephine Muto - notte di fuoco? 'Mi ha detto : Quello che mi piace me lo prendo' : Trasgressioni e imbarazzi per Jeremias Rodriguez : spunta un bacio , e una notte di passione?, con il trans Josephine Muto . Intervistata dal settimanale Io Spio , la signorina ha confessato i ...

Amici - Giacomo Eva ed Ellynora? La bomba di Giordana : pare che tra i due...proprio Quello : Il giochetto delle coppie sembra essere uno dei passatempi preferiti della cantante Giordana , protagonista di Amici di Maria De Filippi . Questo, però, non si ferma solo alle sfide professionali tra ...

Paolo Savona - giallo sulle dimissioni del ministro : Quello strano verbo sul Corriere della Sera : Il boxino è curioso, per il tema e per il contenuto. Si trova a pagina 6, in basso, del Corriere della Sera di sabato 24 novembre. Il tema è quello delle dimissioni del ministro Paolo Savona , che nei ...

ALESSIA MACARI/ 'Non credo a tutto Quello che mi è successo - ma era la mia strada' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : ALESSIA MACARI si racconta a Vieni da me: dall'addio a Domenica In al ritorno a Tale e Quale Show fino all'amore con Oliver Kragl.

Traliccio danneggiato dal maltempo - Quello nuovo arriva in elicottero : Lunigiana e Apuane - E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, ha concluso l'intervento per la posa e l'installazione del ...

LETTURE/ "Sognavamo cavalli selvaggi" - il '68 - Quello vero - tra amore e rivoluzione - IlSussidiario.net : "Sognavamo cavalli selvaggi" di Luca Visentini è un romanzo di politica, amore e ideale, il racconto di un'epoca vista da un giovane della nuova sinistra.

Kevin Anderson e Quello strano retroscena su Wimbledon : “Isner mi é costato 4 unghie - i miei piedi sono andati a fuoco e…” : Kevin Anderson ha svelato un curioso retroscena in merito alla maratona di Wimbledon giocata contro John Isner: per il troppo sforzo il sudafricano ha perso 4 dita dei piedi Kevin Anderson ha vissuto una stagione straordinaria che lo ha condotto fino alle Finals ATP a suon di grandi risultati. Uno di essi è stato senza dubbio il successo su John Isner nella semifinale di Wimbledon arrivato dopo 6 ore e 35 minuti di battaglia. In conferenza ...

Tra gialli e rossi l'Higuain più buono è Quello juventino : Cinquecentosessantanove partite coi club tra Argentina, Spagna e Italia, 59 ammonizioni, due doppi gialli, una sola espulsione diretta : questo il bilancio "disciplinare" di Gonzalo Higuain . Insomma, ...

Il modello australiano non è Quello di Salvini. Parla l’ambasciatore : Roma. Mentre va avanti la discussione sul Ddl Sicurezza e immigrazione al Senato, c’è ancora chi ogni tanto tira fuori un “No Way” all’italiana. Il problema dell’immigrazione in Italia si trasforma periodicamente in una “emergenza” (vi ricordate questa estate il caso Diciotti?), e il ministro dell’I

'Quello che non uccide fortifica' Clio Evans mostra le cicatrici in solidarietà al marito Lele Spedicato : 'Ora espongo queste cicatrici come gesto di solidarietà verso il mio amore Lele e verso coloro che stanno lottando per la guarigione. Con il giusto atteggiamento possiamo auspicare a superare le ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake news : “Tutto Quello che bisogna sapere sulla riforma della prescrizione” : E’ vero, come ha scritto La Repubblica, bloccare la prescrizione è una misura che ci darà una giustizia ancora più lenta e senza garanzie e calpesta i fondamenti di uno Stato di diritto degno di chiamarsi tale, giustizialista, mediatica, peggioratrice dello stato delle cose, barbarie giuridica, roba da tribunale dell’inquisizione, o, come ha scritto La Stampa – dello stesso gruppo di Repubblica – roba da oranghi, da ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - bando in GU : Bussetti ‘Ora anche Quello ordinario’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina personale di Facebook per salutare l’arrivo del bando per il Concorso straordinario della scuola dell’infanzia e primaria. Bussetti su Concorso infanzia e primaria: ‘Stiamo mantenendo gli impegni, chiesto al Mef anche il Concorso ordinario’ ‘È appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso ...