Quando il noir arriva all'improvviso : noir all'improvviso (I Buoni Cugini Editori) di Cecilia Lapova si compone di quindici racconti neri, accompagnati da interessanti illustrazioni di Michele Finelli che colgono il nocciolo della trama, quindici storie che scandagliano altrettante situazioni reali. Momenti di vita quotidiana che, a un certo punto, virano in una svolta fatale trascinando il lettore, lasciandolo col fiato sospeso, fino all'esplosione di epiloghi che fanno meritare in ...

Quando arriva la tredicesima e come si calcola : I lavoratori dipendenti con un contratto di assunzione a tempo determinato e indeterminato ricevono nel mese di dicembre una mensilità aggiuntiva chiamata tredicesima. La paga aggiuntiva, istituita in Italia nel 1937 come gratifica natalizia per i soli lavoratori delle industrie ed estesa nel 1960 a tutti con decreto del Presidente della Repubblica, è sempre più oggi un mito per i tanti precari e le partite Iva e un importante sollievo per chi ...

Arrivano le Action Figure Fortnite - Quando escono i giocattoli del Battle Royale : Le Action Figure Fortnite saranno presto realtà, come riporta Fortnite Intel. Dopo i Funko Pop! e il Monopoly ufficiale ora Epic Games si lancia a capofitto nel mondo dei giocattoli, annunciando il merchandising basato sul Battle Royale più famoso al mondo. Sarà la stessa Epic Games ad occuparsi direttamente della distribuzione di queste nuove Action Figure Fortnite. C’è anche una ottima notizia per quanto riguarda l’uscita: saranno ...

Chievo - Pellissier attacca Ventura : ''Voleva andare via da Quando è arrivato'' : Acque agitate in casa Chievo, per via delle dimissioni presentate da Gian Piero Ventura dopo il pareggio casalingo di ieri contro il Bologna.A prendere la parola in questo momento così delicato è Sergio Pellissier, bandiera dei veronesi e capitano di mille battaglie, che sfoga tutta la sua rabbia per i pessimi risultati della squadra e critica aspramente la dimissioni a sorpresa di Ventura.Una stagione nata subito sotto una cattiva stella per il ...

Chelsea - Morata : 'Titolo? Quando sono arrivato eravamo a 30 punti da City e Liverpool. Drogba meglio di Morata' : Lui come Drogba? Quest'ultimo è stato uno dei migliori al mondo per 15 anni. Alvaro è molto veloce, non nei primi passi ma lo è se corre per 40 metri. E' forte, ma non come Drogba. Lui è un po' ...

Esonero Lopetegui - Guardiola convinto : “Quando non arrivano i risultati non puoi continuare a guidare il Real” : L’allenatore del Manchester City si è soffermato sull’Esonero di Lopetegui, esprimendo il proprio punto di vista “Quando hai risultati negativi non puoi continuare in piazze come Barcellona o Madrid. O vinci tante partite di fila o non ti danno modo di continuare“. L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, commenta così l’Esonero di Julen Lopetegui da parte del Real Madrid. “Mi dispiace per ...

Arriva Silo - il contenitore smart che ti dice entro Quando consumare gli avanzi : Lunga vita al cibo e lotta agli sprechi con un… contenitore. Sì, ok, messa così potrà non sembrare una cosa rivoluzionaria, ma in realtà l’efficacia di Silo promette di mantenere al fresco e allungare la vita di prodotti deperibili, dagli avanzi della cena del giorno precedente a bacche, chicchi di caffè e parecchi altri alimenti. Il segreto sta nel sistema di contenitori sottovuoto e nella tecnologia di confezionamento, col processo di ...

"Arrivano insulti - ma ho le spalle larghe. Non tollero Quando invece offendono mio fratello - perché è morto e non può più difendersi" : "Arrivano insulti rispetto ai quali mi son fatta le spalle larghe, ma non tollero quando invece offendono mio fratello, perché è morto e non può più difendersi. Mentre in questi giorni succede una cosa molto più preoccupante. Arrivano delle minacce. Io porto avanti da 9 anni una battaglia di civiltà e legalità, eppure in questo momento arrivano minacce brutte. Sui social chi le fa può ...

Reddito di cittadinanza - Quando arriva? : Per ottenerla non si dovrà presentare la domanda: "sarà direttamente lo Stato a individuare chi ne ha diritto", ha annunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli. Quindi non servirà più ...

Fedez annuncia la canzone per Leone : 'Da Quando sei arrivato - nulla più è come prima' : Esce il 2 novembre Prima di ogni cosa , il nuovo singolo di Fedez dedicato a suo figlio Leone. Il rapper ha annunciato la data d'uscita dell'atteso brano oggi con un post su Instagram. Fedez aveva già ...

Milan - ecco Quando arriva Paquetà : Lucas Paquetá non arriverà al Milan a gennaio, con l'apertura della sessione invernale di mercato, ma molto prima: Sky Sport fa sapere che il calciatore sarà a Milano nei primissimi giorni di dicembre, dopo aver disputato l'ultima partita in Brasile col Flamengo, che sarà contro l'Atlético Paranaense il 2 dicembre, ...

Eva Henger a Domenica Live vs Francesco Monte : “Le denunce arrivano - Quando vengono fatte” VIDEO : Eva Henger a Domenica Live ha lanciato una nuova frecciatina a Francesco Monte per il famoso canna gate. Cosa è accaduto nello studio di Barbara d’Urso durante la puntata in onda Domenica 14 ottobre 2018 su Canale 5? Ebbene l’attrice ed ex naufraga è stata chiamata a parlare delle accuse mosse da Miriana Trevisan al marito, Massimo Caroletti e a commentare il processo in corso. Parlando di questo, però, la Henger ha colto ...

Giro di Lombardia 2018 : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva la corsa a casa tua! : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia 2018, ultima Classica Monumento dell’anno che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. Su un percorso particolarmente duro, caratterizzato da alcune salite molto impegnative come il Ghisallo, il Muro di Sormano e il Civiglio, alcuni dei più grandi campioni del panorama internazionale si daranno battaglia per la conquista della prestigiosa Classica delle Foglie Morte: Vincenzo ...

Jaguar I-Pace - l’elettrica che avverte Quando sta arrivando – FOTO e VIDEO : Fin da quando vennero presentati i primi prototipi di auto a batteria, qualche anno fa, fu chiaro che una delle criticità su cui gli ingegneri avrebbero dovuto lambiccarsi il cervello era l’assoluta mancanza di rumore prodotto dai motori elettrici. Il leggerissimo ronzio meccanico delle vetture, peraltro quasi inavvertibile alle basse velocità, viene giustamente considerato come potenziale problema per la sicurezza di chi, muovendosi ...