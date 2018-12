Putin incontra Trump | breve colloquio a Buenos Aires

Russia-Ucraina - è crisi : Trump non incontra Putin : È crisi aperta tra Russia e Ucraina, dopo l’incidente dei giorni scorsi nello stretto di Kerch dove alcune navi ucraine sono state fermate con la forza dai militari russi. È notizia di oggi che il presidente Poroshenko ha dichiarato di aver messo in atto una restrizione degli ingressi sul territorio agli uomini tra i 16 e i 60 anni provenienti dalla Federazione russa. Il leader ucraino ha preso questa decisione perché, a suo dire, c’è il rischio ...

G20 - sabato si incontrano Trump e Putin : 10.00 sabato prossimo si incontreranno a margine del G20 di Buenos Aires il presidente Usa, Trump,e quello russo, Putin. L'atteso bilaterale dovrebbe durare più di due ore. Lo ha riferito all'agenzia Ria Novosti una fonte nella delegazione russa. Il colloquio, che Trump ha fatto intendere di poter annullare per via della crisi russo-ucraina, è previsto per le 15.30 ora italiana. I due, che si erano incontrati l'ultima volta a luglio, ...

La missione dei giovani della Lega a Mosca per incontrare le “Giovani Guardie” di Putin : “Costruire un rapporto forte” con l’ala giovanile del partito di governo Russia Unita, Molodaya Gvardiya (Giovane Guardia), e firmare con loro un “memorandum” di cooperazione, sulla scia di quello siglato nel 2017 dai rispettivi partiti: questo lo scopo della prima missione a Mosca di giovani Lega, come ha raccontato all’Agi il responsabile federale Esteri del movimento, Davide Quadri, partito per la Russia ...

Putin - pronto a incontrare Trump al G20 : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin si è detto disponibile ad un incontro bilaterale con il leader Usa Donald Trump a margine del summit del G20 in Argentina di fine mese ...

Conte incontra Putin e lo invita in Italia : “Manchi da troppo tempo”. E il presidente russo annuisce e sorride : “Sono molto Contento della visita. Mi è stata riservata un’accoglienza meravigliosa. Direi che sia nato anche un rapporto di amicizia“. A dirlo, dopo l’incontro con Vladimir Putin, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che durante il vertice a Mosca ha invitato il presidente russo in Italia: “Manca da troppo tempo”. Per il Finacial Times, che oggi ha pubblicato un articolo dal titolo L’Italia loda Putin ...