Provincia di Bolzano * vertice dei media in Vorarlberg | Kompatscher | ' I populismi

Qualità della vita - la classifica : Bolzano la Provincia migliore. Retrocede Roma - male anche Venezia e Firenze : Resta Bolzano, come era stato nel 2017, il luogo del miglior vivere. Lo sostiene l’indagine sulla Qualità della vita nelle province italiane realizzata da Italia Oggi (in edicola lunedì) con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 20esima edizione. Dietro alla provincia altoatesina ci sono Trento e Belluno. Peggioramento della capitale: Roma Retrocede di 22 posizioni. male anche Venezia e Firenze che hanno perso rispettivamente 21 e 17 ...

Bolzano è la Provincia dove si vive meglio. La peggiore? Vibo Valentia : È Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Balzo indietro della capitale: Roma retrocede di 22 posizioni. Male anche Venezia. Stabili Napoli (in terzultima posizione) e Palermo (al 106 posto). ...

Eletti Consiglio Provinciale di Bolzano/ Kompatscher e i 35 nomi che andranno in Regione Trentino Alto Adige : Eletti Consiglio Provinciale di Bolzano: Arno Kompatscher (SVP) si conferma mister preferenze. Ecco tutti i 35 nomi che andranno in Regione Trentino Alto Adige.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:54:00 GMT)

