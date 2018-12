Probabili Formazioni Torino-Genoa, Serie A 2-12-2018

lanotiziasportiva

: Per #Braglia l'unico dubbio è legato a #Garritano, mentre #Foscarini è privo di diversi giocatori e potrebbe dare u… - CosenzaChannel : Per #Braglia l'unico dubbio è legato a #Garritano, mentre #Foscarini è privo di diversi giocatori e potrebbe dare u… - ilbianconerocom : Verso #Fiorentina-#Juventus LIVE: le probabili formazioni e le ultime notizie #FiorentinaJuve… - Nutizieri : Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni: c'è Dijks. Dove vederla in tv e streaming -

(Di sabato 1 dicembre 2018)-19, ledi, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 15.00. Mazzarri riprende la guida del Toro.ore 15.00. Allo Stadio Olimpico va in scena una classica del calcio italiano tra due squadre che scenderanno in campo con la consapevolezza di dover vincere per non aumentare le pressioni. Ilarriva dal pari a reti inviolate di Cagliari, ma non vince da due turni quando al ”Marassi” sconfisse la Sampdoria per 4-1. I granata, nelle ultime cinque gare interne, hanno vinto solo in una occasione con il Frosinone per 3-2. L’obiettivo della squadra di Walter Mazzarri è quello di centrare un piazzamento in Europa League.Di contro c’è unche ha pareggiato il derby con la Samp, ma che nelle tre sfide precedenti con Milan, Inter e Napoli hanno subito solamente sconfitte mettendo a ...