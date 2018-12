Probabili formazioni Marsiglia-Reims, Ligue 1 02-12-2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 1 dicembre 2018)2 dicembre: si gioca per la 15 esima giornata del campionato francese.L’Olympiquearriva a questo scontro contro lo Stadela sconfitta distruttiva per il morale, un 4-0 in trasferta contro l’Eintracht di Francoforte in Europa League, nonostante avesse vinto le ultime due partite in1.Chiudendo la possibilità di andare avanti in Europa, ilcercherà a tutti i costi di ottenere il massimo dei punti qui e dovrebbe essere fiducioso, considerando le prestazioni casalinghe viste in questa stagione. La squadra di Rudi Garcia ha perso solo una delle sette partite casalinghe finora in1 (5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), e non ha subito gol in quattro delle cinque vittorie.Imbattuto in sei delle ultime sette partite di campionato (3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), alnon mancherà certo la ...