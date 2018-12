Probabili Formazioni Frosinone-Cagliari, Serie A 2-12-2018

lanotiziasportiva

: L’angolo del mister – Le probabili formazioni della 14^ giornata di Serie A TIM - CM_non_stop : L’angolo del mister – Le probabili formazioni della 14^ giornata di Serie A TIM - ASRomaAddict3 : Le probabili formazioni di Roma-Inter - Emergenza giallorossa, J. Mario dal 1' | TUTTOmercatoWEB - GenoaAddict : Le probabili formazioni di Torino-Genoa â?? Sfida Belotti-Piatek | TUTTOmercatoWEB -

(Di sabato 1 dicembre 2018)-19, ledi, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 15.00. Nei ciociari tornano Campbell e Maiello.ore 15.00. Una salvezza da conquistare e tre punti per tornare a sorridere dopo la sconfitta con l’Inter. Obiettivi simili per, che si sfideranno domani allo ”Stirpe” nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato diA. I ciociari, dopo quattro turni senza sconfitte, hanno conquistato 7 punti e sono scivolati a -5 dalla quartultima posizione occupata dall’Empoli. La formazione allenata da Moreno Longo non ha ancora vinto una partita in casa ed ha la seconda peggior difesa del campionato alle spalle del Chievo. Pareggio, ma in casa, per ilcontro il Torino. I sardi sono ora a quota 15 e nelle ultime cinque partite hanno ...