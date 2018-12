Probabili formazioni Bordeaux-Paris Saint Germain, Ligue 1 02-12-2018

lanotiziasportiva

: Serie A Sampdoria-Bologna, pro - Dalla_SerieA : Serie A Sampdoria-Bologna, pro - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli-Spezia, le probabili formazioni - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Atalanta-Napoli, probabili formazioni, Zielinski potrebbe dare il cambio a Callejon -

(Di sabato 1 dicembre 2018)-PSG 2 dicembre: match della 15 esima giornata del campionato francese.Il PSG sembra affrontare le gare di campionato un po’ come “allenamento” per la Champions League, dove viene, tra l’altro, dalla vittoria del “Parco dei Principi” contro il Liverpool (2-1). In1, la squadra di Tuchel non conosce appunto ostacoli, visto che ha sempre vinto fin qui, e che comanda la classifica con 42 punti, ben 15 di vantaggio sul Lione secondo. Inutile sottolineare come i parigini abbiano anche miglior attacco e miglior difesa del campionato francese (46 reti fatte, solo 7 subite).Il, dal canto suo, vorrà provare ad essere la prima squadra a fermare il PSG in1. I padroni di casa, che vengono dal successo in Europa League contro lo Slavia Praga (2-0 in casa), non stanno però facendo bene in campionato, dove vengono da 3 pareggi di fila, e non ...