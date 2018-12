Primo weekend di dicembre nel savonese | eventi imperdibili in tutta la Provincia

Cosa fare a Roma nel Primo weekend di Dicembre : Inoltre ad animare la serata ci sarà un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal vivo, circa 140 artisti con 100 performance. Per tutte le info www.museiincomuneRoma.it . Oltrelarte alla ...

Meteo - Primo weekend 'in bianco' : dove nevicherà : L'arrivo di correnti di aria fredda sull'Italia provocherà un drastico calo delle temperature, con i primi fiocchi di neve...

Imprese : domani al via il Primo 'Weekend of Startups' d’Italia : Alla John Cabot university a competere 100 partecipanti, fra studenti universitari di diversi atenei Ue e imprenditori

New York - Primo weekend senza spari : I democrats che governano per tradizione Nyc hanno ottenuto risultati graduali, ma la politica del nuovo zero tolerance di Trump ha fatto di più perché i federali hanno più potere di prima. Il ...

ScuolaZoo - candidati rappresentanti di Istituto : Primo weekend di formazione a Milano : Di seguito il comunicato stampa ScuolaZoo giunto alla nostra Redazione con preghiera di pubblicazione. #STUDYHARDPARTYHARD, #NONSINASCErappresentanti, #SOFTSKILLSPERILFUTURO ScuolaZoo, ecco il primo weekend di formazione a Milano per i candidati rappresentanti di Istituto Milano, 12 ottobre 2018 – Si terrà domani l’VIII° weekend R.I.S., acronimo che sta per rappresentanti di Istituto ScuolaZoo: il progetto firmato ScuolaZoo per migliorare la ...

Le Vie dei tesori - oltre 36mila visitatori nel Primo weekend : oltre trentaseimila visitatori per il primo weekend palermitano de “Le Vie dei tesori” che “dimostra come sempre di essere il festival più amato della città“. Tre giornate di visite, con cittadini e turisti spalmati dal centro storico alle borgate in periferia. Ma risulta sempre il rifugio antiaereo sotto piazza Pretoria il luogo più amato: sono oltre mille i visitatori che hanno scelto di scendere la breve scaletta in legno che ...

Le Vie dei tesori - oltre 36mila visitatori nel Primo weekend : oltre trentaseimila visitatori per il primo weekend palermitano de 'Le Vie dei tesori' che "dimostra come sempre di essere il festival più amato della città". Tre giornate di visite, con cittadini e ...

Le Vie dei tesori - oltre 36mila visitatori nel Primo weekend : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - oltre trentaseimila visitatori per il primo weekend palermitano de “Le Vie dei tesori” che "dimostra come sempre di essere il festival più amato della città". Tre giornate di visite, con cittadini e turisti spalmati dal centro storico alle borgate in periferia. Ma risul

Sagre : gli appuntamenti del Primo weekend di ottobre : ... attrezzi agricoli, piante e fiori; ci sono anche degustazioni di prodotti tipici, convegni e spettacoli. INFORMAZIONI: www.montagnaneseinfiera.it . FIERA DEL RISO VIALONE NANO MANTOVANO " Valone, ...