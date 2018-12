Prima della Scala | così la “blasfema” scena della Madonna nell’Attila di Verdi è stata

La prova del cuoco : Anche Rita Dalla Chiesa ed Osvaldo Bevilacqua nella giuria della tredicesima settimana (AntePrima Blogo) : Lunedì 3 dicembre parte la tredicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 che quest'anno ha raggiunto la maggiore età, torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato da Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in ...

Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento si metta in fila : lettera : La lettera giunta quest’oggi alla nostra redazione punta il dito sul tentativo di delegittimazione del titolo abilitante del diploma magistrale in favore della laurea in Scienze della Formazione primaria del Nuovo Ordinamento. Tutto è partito da un articolo pubblicato da una nota testata nazionale in cui veniva scritto che con la laurea in scienza della Formazione primaria si trova subito lavoro. Abilitati di serie B I diplomati magistrali ...

Castel di Sangro - i vespri della Prima domenica di Avvento con Don Domenico Franceschelli : La potenza del Signore vive in questo nuovo mondo, perché il vecchio mondo, ormai pregno di peccato, sta morendo. Dal Vangelo secondo Luca. 'In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della Prima Guerra del Golfo : George H. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A sconfiggerlo nelle urne fu Bill ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della Prima Guerra del Golfo : A far fuori il 'SuperBush' vincitore a metà su Saddam Hussein , era stata l'economia e la promessa elettorale mancata: 'Read my lips: no new taxes'. 'Poppy', come lo chiamavano in famiglia, aveva ...

I Miei Vinili - Fabio Ferrari ospite della puntata del 1° dicembre 2018 (Video antePrima Blogo) : Nella puntata del 1° dicembre 2018 de I Miei Vinili, in onda alle 18:10 su Raitre, Riccardo Rossi ospite Fabio Ferrari. I due, entrambi ne cast de I ragazzi della terza C, ricorderanno il cinema degli anni Sessanta ed alcuni grandi autori musicali. Ci sarà anche spazio per Eros Ramazzotti, come potete vedere nel videoprosegui la letturaI Miei Vinili, Fabio Ferrari ospite della puntata del 1° dicembre 2018 (Video anteprima Blogo) pubblicato su ...

E parte lo scaricabarile : 'E' colpa del governo. No di quelli di Prima'. Ora rischi sui numeri della manovra : 'Il vecchio governo non ha fatto ripartire l'economia, quello che invece stiamo facendo ora con interventi espansivi' dice Di Maio. Immediate le repliche del Pd. Per Martina l'economia è ferma perché il governo è incapace. E da FI Brunetta rincara: 'Questo esecutivo è bugiardo' -

Grande Fratello Vip - Prima della finale gelano Giulia Salemi : la voce su Francesco Monte e Silvia Provvedi : Messaggio aereo particolare quello che, nella giornata di oggi, venerdì 30 novembre, ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip . I protagonisti di questo momento sono stati Francesco Monte e Silvia ...

Atletica – Maratona - Valeria Straneo torna a Valencia : le sue parole Prima della gara : La primatista italiana di MaratonaValeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a oltre due anni dall’ultima volta, domenica 2 dicembre Due anni dopo, anzi di più. Domenica 2 dicembre si corre la Maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultima gara sui 42,195 chilometri della primatista italiana Valeria Straneo, quella disputata alle Olimpiadi di Rio. L’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla ...

Arriva la Prima mappa completa del Dna della rondine : aiuterà a capire le migrazioni : Sequenziato per la prima volta l’intero genoma della rondine. Pubblicato sulla rivista Gigascience dai ricercatori dell’Università Statale di Milano, questo risultato aiuterà a capire meglio le migrazioni, il comportamento sessuale e l’adattamento ai cambiamenti climatici di questa e altre specie di uccelli. Lo studio, condotto con la California State Polytechnic University e l’Università di Pavia, si e’ svolto ...

Frantoi aperti a Canino per l'antePrima della Sagra dell'Olivo : ... la Sagra che tornerà dal 7 al 9 dicembre con il suo ricco programma di assaggi, intrattenimenti, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche. Sarà una buona occasione anche per andare alla scoperta ...

Sandro Mayer - la profezia su Matteo Salvini Prima di morire : il cordoglio del leader della Lega : ... ' Buon viaggio a Sandro Mayer , giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato correto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico ...

Milano - Daniel Canzian chef per la Prima della Scala : Ai fornelli di Attila al Teatro alla Scala ci sarà Daniel Canzian del ristorante Daniel di Milano. Allievo di Gualtiero Marchesi, sarà Canzian a cucinare il menù della cena di...

Teatro. Cervia : al Walter Chiari grande successo per Leo Gullotta e la Prima di prosa della stagione : ... commedie brillanti e intensi drammi, teatro ragazzi e comicità, musica d'autore e colta, fino alle tradizionali rappresentazioni in lingua vernacolare, spettacoli di assoluta singolarità e qualità'.