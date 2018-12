Prevedere i terremoti | il prof Panza sottolinea le importanti evidenze del metodo

meteoweb.eu

(Di sabato 1 dicembre 2018) NDSHA (Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment) ha fornito, per oltre due decenni, strumenti di valutazione della pericolosità sismica affidabili ed efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del rischio sismico (et al., 2001). La procedura NDSHA per lo sviluppo di mappe di pericolosità sismica a scala regionale è stata trattata in dettaglio durante la conferenza internazionale “Resilience and Sustainability of Cities in Hazardous Environments”.Così il. Giuliano F., Emeritus Honoraryessor CEA Beijing e Honoraryessor Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA), uno dei più grandi luminari del settore al mondo, ha illustrato l’approccio delneo-deterministico per la previsione deinell’importante convegno internazionale “Resilience and Sustainability of Cities in Hazardous ...