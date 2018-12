Presepe a scuola | la laicità non è negare ma accogliere e distinguere

Regala un Presepe alla scuola : "La dirigenza lo ha rifiutato" : È "stupito" per questa "mattina triste" il consigliere regionale del Veneto eletto nella lista di Zaia. Gabriele Michieletto pensava di far cosa gradita nel Regalare, pagandolo di tasca propria, un presepe da donare ad una scuola che ne era sprovvista. E invece si è dovuto ricredere. Il racconto lo fa lo stesso consigliere sulla sua pagina Facebook. "Ieri mi stupisco e non poco nell'apprendere che ci sia una scuola senza presepe, penso alla ...

Crocifisso e Presepe a scuola - il kit del buon cristiano nell’Italia xenofoba : Ci risiamo. Stavolta è Marco Bussetti, sei mesi di assoluto anonimato al governo, a ripescare la solita ma immarcescibile storia del presepe e del Crocifisso nelle aule scolastiche. Ad adeguare cioè il clima natalizio al nazionalpopulismo giallobruno che guida l’esecutivo. Con buona pace della laicità dello Stato, del Concordato Stato-Chiesa revisionato nel 1984 e dei valori di inclusione e accoglienza per chiunque, senza distinzioni. Il docente ...

Natale : Venezia - 'salta' il Presepe a scuola - e la Lega assicura - lo paghiamo noi (2) : (AdnKronos) - Sulla stessa linea il consigliere regionale del Gruppo 'Zaia Presidente', Gabriele Michieletto: "Chi osteggia la realizzazione dei presepi nelle scuole del Veneto è contro la nostra storia e i nostri valori. Se, poi, questo diniego arrivasse direttamente da un funzionario scolastico, i

Natale : Venezia - 'salta' il Presepe a scuola - e la Lega assicura - lo paghiamo noi : Venezia, 29 nov. (AdnKronos) - Mancano i fondi e così il presepe quest'anno non si farà in una scuola a Favaro Veneto nell'entroterra Veneziano. E il deputato leghista Alex Bazzaro subito protesta: “Se davvero a Fàvaro Veneto, nel Veneziano, un preside ha stabilito di vietare il presepe nella scuola

Scuola - dall’obbligo a Pisa al premio in Veneto : la crociata leghista per il Presepe : A un mese esatto dal Natale è già polemica sui presepi da fare a Scuola. In Veneto venerdì scorso è scaduto il bando di concorso della Regione che metteva a disposizione 250 euro per ogni Scuola che fa il presepe, mentre a Pisa il consiglio comunale capitanato dal sindaco leghista Michele Conti ha approvato una mozione che “impegna il primo cittadino e l’assessore competente, affinché all’interno di ogni Scuola operante sul territorio comunale, ...