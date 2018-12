Presentata indagine "il valore della piccola impresa in umbria" promossa da cna - confcommercio e confartigianato; presidente marini : regione ... : La presidente marini ha ricordato "gli impegni assunti con il Defr, il Documento di economia e finanza 2019-2021, sia sul fronte del credito per creare un 'piccolo ombrello' per le imprese sia con il ...