Premier League | i risultati della quattordicesima giornata | City inarrestabile | tris West

Premier League - il City batte il Bournemouth e allunga in vetta : ROMA - Il Manchester City di Pep Guardiola cala il tris sul Bournemouth e allunga in vetta. Sono ora 5 i punti di vantaggio sul Liverpool , atteso dal derby contro l' Everton ad Anfield , dopo il 3-1 ...

Calendario Premier League oggi - gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : La Premier League, massimo campionato di calcio inglese, completa tra oggi e domani la quattordicesima giornata: ben sei le gare odierne, con il sabato, come da tradizione anglosassone, che vede il numero maggiore di incontri. Per questo turno saranno tre i posticipi domenicali, mentre non ci sarà il consueto Monday Night (poichè si lascerà spazio ad un turno infrasettimanale). Si inizia alle ore 16.00 con cinque incontri, tra i quali spicca ...

Perisic spaventa i tifosi dell'Inter : 'Sogno la Premier League' : Dopo il mal di pancia di Lautaro Martinez - suo padre ha attaccato Luciano Spalletti per il poco minutaggio concesso fin qui al talento argentino, ora a Milano, sponda Inter, è il caso Perisic a tenere banco. L'esterno croato ha infatti dichiarato di sognare un futuro in Premier League. Clima teso in casa Inter Le dichiarazioni di Perisic vanno però contestualizzate per essere comprese. Il giocatore ha dichiarato di essere stato molto vicino al ...

Premier League - calendario e orari della quattordicesima giornata : 203, Manchester City-Bournemouth: sabato 1 dicembre alle 16, diretta su Sky Sport Football, ch. 203, Crystal Palace-Burnley: sabato 1 dicembre alle 16 Huddersfield-Brighton: sabato 1 dicembre alle 16 ...

Pronostico Cardiff vs Wolverhampton - Premier League 30-11-2018 e Analisi : Premier League, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Cardiff-Wolverhampton, venerdì 30 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Cardiff-Wolverhampton, venerdì 28 novembre. Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Premier League si affrontano due club neopromossi e reduci da sconfitte. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Cardiff e Wolverhampton?Il Cardiff è reduce dalla sconfitta in casa ...

Diritti Tv - nuova intesa IMG-Premier League per l’Europa centro-orientale : L'azienda sarà licenziataria dei Diritti Tv per il massimo campionato in Europa centrale e orientale inglese fino alla stagione 2021/2022. L'articolo Diritti Tv, nuova intesa IMG-Premier League per l’Europa centro-orientale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Perisic sogna la Premier League : su di lui c'è il Manchester United (RUMORS) : L'Inter torna da Wembley con grande amarezza per la sconfitta subita contro il Tottenham in Champions League, che adesso pone il destino del girone nelle mani degli Spurs. Una vittoria contro il Barcellona, infatti, qualificherebbe gli uomini di Pochettino, a prescindere da ciò che faranno i nerazzurri in casa contro il Psv Eindhoven. Una gara decisa da Eriksen all'80' con una rete che sa di beffa visto che è arrivata poco dopo la grande ...

Premier League - Chelsea sconfitto. David Luiz rivela : 'Sarri molto più arrabbiato dopo le vittorie' : Di sicuro non ci avrà riso su, ma nello spogliatoio del Chelsea assicurano che la sconfitta contro il Tottenham, la prima stagionale per i Blues, non è stata un dramma per Maurizio Sarri. O meglio: l'...

Pronostico Burnley vs Newcastle - Premier League 26-11-2018 e Analisi : Premier League, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Burnley-Newcastle, lunedì 26 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Burnley-Newcastle, lunedì 26 novembre. La tredicesima giornata di Premier League si chiude a Turf Moor, dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Il Monday Night propone un match fra due squadre con un avvio di stagione deludente e appaiate in classifica a quota 9. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Calendario Premier League oggi (25 novembre) - gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : La Premier League, massimo campionato di calcio inglese, dopo i sette incontri disputati nella giornata di ieri, vede oggi in programma per la tredicesima giornata due posticipi domenicali, che vanno a precedere il Monday Night. Fari puntati alle ore 14.30 su Bournemouth-Arsenal per una sfida tra due compagini separate da appena quattro punti in classifica. Alle ore 17.00 toccherà invece a Wolverhampton-Huddersfield, incontro tra due squadre ...

Premier League - esordio positivo al Fulham per Ranieri : Buona la prima per Claudio Ranieri: all’esordio sulla panchina del Fulham, il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton. A Craven Cottage, dopo essere passati in svantaggio per mano di Armstrong, i padroni di casa ribaltano la gara prima dell’intervallo con Mitrovic e Schurrle. Nella ripresa, i Saints ristabiliscono la parità ancora con Armstrong ma il 2-2 dura solo dieci minuti, fino a quando la doppietta di ...

Premier League - il Chelsea spazzato via dal Tottenham : prima sconfitta in campionato per Sarri [VIDEO] : Scontro al vertice e derby in quel di Londra. Il Tottenham di Mauricio Pochettino ha ospitato il Chelsea dell’altro Maurizio, “The Banker” Sarri. Al 4-2-3-1 degli Spurs si oppone il 4-3-3 dei Blues, ma i numeri in questo caso contano poco e sono i padroni di casa a passare già all’8′ con Alli, abile a insaccare di testa su punizione dalla destra di Eriksen. La squadra di Pochettino è straripante e annichilisce ...

Risultati 13^ Giornata di Premier League e Classifica del 24-11-2018 : Premier League 2018-19, tredicesima Giornata: Ranieri vince al debutto con il Fulham. Successi in trasferta per Manchester City e Liverpool. Cade il Chelsea.Nella tredicesima Giornata di Premier spicca il ritorno alla vittoria del Fulham. I Cottagers, con Claudio Ranieri in panchina e al debutto dopo l’esonero di Slavisa Jokanovic, hanno vinto per 3-2 con il Southampton grazie alla rete decisiva di Aleksandar Mitrovic al ...