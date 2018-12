blogo

: Vi aspetto stasera 20.35 #portobello @RaiUno x divertirci insieme #claudioamendola #bobovieri @giovannivernia… - antoclerici : Vi aspetto stasera 20.35 #portobello @RaiUno x divertirci insieme #claudioamendola #bobovieri @giovannivernia… - Varych4 : Portobello, stasera nella rubrica 'fiori d'arancio' un ragazzo gay cercherà la sua anima… - tvblogit : Portobello, stasera nella rubrica 'fiori d'arancio' un ragazzo gay cercherà la sua anima… -

(Di sabato 1 dicembre 2018)in prime time su Rai 1 andrà in onda la quinta e penultima puntata dicondotto da AntoClerici. Come vi abbiamo già riferito nelle nostre anticipazioni, saranno tanti gli inserzionisti ad entrare nello studio per i loro appelli da realizzare.Fra le rubriche, tornerà anche lache tratta di sentimenti intitolatad’, in cui il protagonista sarà unche, TvBlog anticipa, sarà intento a cercare la suagemella dello stesso sesso. Anche Rai 1 con questa operazione infrange a tutti gli effetti il tabù dell'omosessualità in prime time.d'' ungayla suagemella (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 01 dicembre 2018 18:57.