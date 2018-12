Ponte Immacolata a Milano | torna la fiera degli Obei e aprono i mercatini di Natale

Blastingnews

: Mancano sette giorni al ponte dell’Immacolata e Vanity Fair Italia suggerisce alcuni itinerari interessanti. Tra… - IrpiniaMood : Mancano sette giorni al ponte dell’Immacolata e Vanity Fair Italia suggerisce alcuni itinerari interessanti. Tra… - peoplealive : PONTE DELL IMMACOLATA A SESTRIERE 7/9 DICEMBRE Prezzo lancio 2 notti 3 giorni: 300 euro a coppia Link evento:… - Il24ventiquattr : Ponte dell'Immacolata: Restate a casa! Ecco le previsioni per i giorni di festa in tutta Italia - Il 24 -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ildell'offre diverse opportunità di svago rispetto ad altre città, dovuto alla concomitanza con la festa di Sant'Ambrogio. Il santo patrono viene celebrato il 7 dicembre con la consueta e immancabileal Castello Sforzesco.Le bancarelle in centro saranno allestite dal 6 al 9 dicembre, con apertura dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Ben 400 espositori proporranno oggetti di vario tipo, tra cui non mancheranno - come vuole la tradizione meneghina - esposizioni di rigattieri, giocattoli e dolciumi. A riscaldare i visitatori ci penseranno gustose caldarroste e prelibato vin brulé. A, però, non si terra solamente la"Obej Obej", ma anche altri appuntamenti....