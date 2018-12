Ponte e maltempo | la Liguria aspetta mezzo miliardo dalla “manovra”

Maltempo Friuli - caduto il Ponte sul But : domani apre una nuova struttura : Sono in corso di ultimazione da parte della Protezione Civile le verifiche tecniche e i necessari collaudi sulla struttura del ponte Bailey realizzato dai tecnici e dalle squadre Anas in localita’ Timau, nel comune di Paluzza, in provincia di Udine. L’apertura al traffico dell’opera, lunga circa 27 metri, si legge in una nota, e’ prevista per domani 1 dicembre alle ore 10. I lavori di costruzione sono iniziati il 19 ...

Maltempo Sardegna - Oristano : chiuso il Ponte sul Tirso per rischio allagamenti : Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte ‘sommergibile’ di Silì. La misura è stata adottata fino a cessate esigenze a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Il servizio dighe dell’Enas stamani ha comunicato l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: “Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu ...

Maltempo Crotone : vertice in Prefettura per la manutenzione del Ponte sul fiume Neto : “Si è tenuta in data odierna, presso la Prefettura di Crotone, un incontro relativo allo stato di manutenzione del ponte sul fiume Neto“. Lo comunica una nota della Prefettura di Crotone. “Il prefetto – è detto nel comunicato – ha ritenuto convocare i rappresentanti di Anas, dipartimento dei Lavori Pubblici Regionale, comando provinciale Vigili del Fuoco, Polizia stradale, Provveditorato alle opere Pubbliche Regionale, ...

''Dal Ponte Morandi al maltempo : secondo mia moglie portiamo sfiga'' : Durante il suo ''Fratelli di Crozza'', in onda su Nove, il comico genovese Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. ''Dormo così poco che devo pagare ...

Crozza - dal Ponte Morandi al maltempo in Friuli - la moglie di Toninelli è preoccupata : “Crede che portiamo sfiga” : Maurizio Crozza torna a interpretare il ministro Danilo Toninelli, e nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza (in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove) confessa che anche la moglie comincia a farsi delle domande sul suo lavoro. Poi torna a diffondere l’entusiasmo che contraddistingue l’operato del governo del cambiamento: “È importante che la gente capisca che il governo è uno di loro, chiunque può mettersi il ...

Maltempo - riaperto Ponte della Priula : “Il Veneto non molla” : “Il Veneto non molla. Eccone il simbolo”: lo ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, oggi pomeriggio, quando la prima macchina è tornata a transitare sul Ponte Bailey di Ponte della Priula (Treviso), ricostruito dall’Anas in pochi giorni, dopo essere stato praticamente ‘portato via’ dalla piena del Piave causata dal catastrofico Maltempo dei giorni scorsi. La struttura era stata realizzata per mantenere il ...

Maltempo Mantova : Oglio in piena - chiuso Ponte nel Mantovano : Di nuovo chiuso al traffico dalla notte scorsa il ponte di barche di Torre d’Oglio, tra Cesole e San Matteo delle Chiaviche, in provincia di Mantova, in considerazione dell’arrivo di una seconda ondata di piena del fiume Oglio. Presumibilmente l’interruzione si protrarrà per alcuni giorni. Il ponte era stato riaperto martedì scorso. L'articolo Maltempo Mantova: Oglio in piena, chiuso ponte nel Mantovano sembra essere il primo ...

Maltempo - situazione grave in Piemonte : il fiume Pellice travolge e distrugge il Ponte di Bertenga [FOTO LIVE] : situazione grave per il Maltempo in Piemonte, in modo particolare per la piena del torrente Pellice che nell’area di Pinerolo sta provocando serie criticità, travolgendo e distruggento il Ponte di Bertenga (vedi foto a corredo dell’articolo). Tre fiumi oltre il livello di guardia nel Torinese: sono Orco, Stura di Lanzo e Pellice il cui livello è ancora in crescita. Su tutto il Piemonte, nelle ultime 24 ore, si sono verificate ...

Maltempo Veneto : resta chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano : Rimane ancora chiuso alla viabilita’ pedonale il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza). La decisione e’ stata presa oggi dall’amministrazione comunale, dopo la verifica del livello del Brenta, che aveva comportato la chiusura nella mattinata del 28 ottobre, dopo che il fiume aveva superato la soglia idrometrica di 1,55 metri. Stamani il livello e’ stato misurato a 1,77 metri e, complici le piogge annunciate ...

A 'Report' inchieste su Ponte Morandi - edicole ed emergenza maltempo : la tv del 5 novembre : Essenziale è oggi entrare nel mondo di Flaiano narratore, il meno conosciuto, affrontando la lettura del suo unico capolavoro in forma di romanzo, quel "Tempo di uccidere" scritto in soli tre mesi ...

TV - RAI3 : a “Report” il Ponte di Genova - le edicole in Italia e l’emergenza maltempo : Nuovo appuntamento con “Report“, in onda su RAI3 lunedì 5 novembre alle 21.15. nel primo servizio dal titolo “Sotto il Ponte”, il 14 agosto alle 11.36 crolla il Ponte di Genova. Muoiono 43 persone, compresi quattro bambini. Il Ponte era stato progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, la cui firma è nel calcestruzzo precompresso e nella struttura a cavalletti. La costruzione finisce nel 1967, e già dieci anni dopo ...

Maltempo Lazio : piena del fiume Aniene - danni all’antico Ponte romano “San Teodoro” : A seguito della piena del fiume Aniene dello scorso 29 ottobre, il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, ha effettuato insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Salvatori un sopralluogo per verificare i danni subiti dall’antico ponte romano “San Teodoro”. Il ponte di S. Teodoro si compone di 2 fornici e risale all’epoca romana, è un luogo simbolo di grande importanza per Trevi. Il ponte prese questo nome, perché vi era in adiacenza ...

Maltempo - crolla un Ponte a Comeglians - Udine - : Nelle immagini il crollo del ponte di Comeglians , Udine, , sulla strada regionale 355 che collega alla Val Degano. Isolati i comuni della vallata: Comeglians, Forni Avoltri, Raveo, Ovaro, Rigolato. ...

Maltempo - Ponte di Ognissanti rovinato da vento e pioggia - Tre le vittime : L'Italia, nuovamente alle prese con pioggia e vento, vede il Ponte di Ognissanti rovinato dal Maltempo. Allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,...