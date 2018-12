Polizia | Trapani | un arresto per simulazione di reato

Trapani - continuano i controlli di Polizia e vigili contro la vendita abusiva di pesce : Sequestrati a Trapani 17 kg di pesce pronto per essere venduto su banconi in legno e senza nessuna etichettatura che ne certifichi la provenienza. E' l'ennesimo pescato bloccato dalla polizia e dai ...

Esplode chiavetta Usb a Trapani - ferito ispettore Polizia : Un poliziotto è rimasto ferito dall'esplosione di una chiavetta Usb inserita nel pc. E' successo a Trapani. L'ispettore di polizia giudiziaria all'interno della Procura di Trapani, ha perso tre dita. Il dispositivo era indirizzato a un avvocato trapanese che, insospettito, ha allertato la polizia la quale stava verificando il contenuto del plico, quando è avvenuta l'esplosione.

Trapani - la Polizia scopre l’arsenale del boss. Kalashnikov - fucili e pistole sotto il pavimento di un casolare. : C’erano anche quattro micidiali fucili d’assalto Kalashnikov con caricatori e munizionamento nell’arsenale scoperto dalla polizia di Stato in un casolare diroccato nelle campagne di Paceco, nel Trapanese. Gli uomini della Squadra mobile di Trapani, insieme al Servizio centrale operativo e ai colleghi della Squadra mobile di Palermo, hanno rinvenuto, nascoste sotto il pavimento del casolare, armi e munizioni perfettamente conservate ed ...

Polizia Trapani arresta in Romania latitante Vito Bigione : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - E' finita all'alba di oggi in Romania la latitanza di Vito Bigione, 66 anni, mafioso trapanese, detto il 'commercialista', inserito pochi mesi fa nella lista de trenta latitanti più pericolosi in Italia. Ad arrestarlo in Romania sono stati i poliziotti della Questura di

Trapani - arrestato il latitante Vito Marino : il momento della cattura con l’irruzione della Polizia nel nascondiglio : Una trentina di poliziotti lo ha ammanettato all’alba all’interno di un ovile di proprietà del pastore pregiudicato Gaspare Simone, anche lui finito in manette con l’accusa di favoreggiamento. È finita così la latitanza di Vito Marino, sorpreso dagli agenti, mentre dormiva. L’uomo, che deve scontare una condanna all’ergastolo per triplice omicidio, non aveva armi né cellulari. “Riteniamo che abbia trascorso buona parte della latitanza ...